Potsdam-Tagebuch 1945: „Mit Riesenflamme in Schutt und Asche“

Ein bislang unbekanntes Tagebuch gibt einen Einblick in das Geschehen in Potsdam am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Bericht der damals 63 Jahre alten Margarete Ehmig reicht vom Bombenangriff auf das Zentrum am 14. April 1945 bis zu den Anfängen eines neuen Alltags unter sowjetischer Besatzung. Die Frau lebte in der damaligen Waldemarstraße in der Brandenburger Vorstadt, die heutige Sellostraße 15.

Margarete Ehmig (1881-1965) stammte aus einer großbürgerlichen Familie. Ihr Bericht vom Kriegsende in Potsdam zeigt eine deutliche nationalkonservative und regimetreue Einstellung. Die Verbrechen, die von deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg begangen worden sind, blendet sie aus.

Verschiedene Historiker haben die Aufzeichnungen als authentisch eingeschätzt. Die Fachleute haben auch Margarete Ehmigs persönliche Haltung zum Nationalsozialismus kritisch eingeordnet:

Die zweite Folge setzt am 22. April nach der Schilderung des kriegszerstörten Potsdam fort. Der Text ist ungekürzt.

22. April 1945

„Ich bin nun diejenige, die auch die Gegenseite der Medaille kennen lernt, nämlich nicht Flüchtling zu sein, sondern Flüchtlinge zu ertragen. So sehr ich darauf eingestellt war, solche in aller Freundlichkeit aufzunehmen, wird es mir doch sehr schwer gemacht, dabei zu bleiben. Man muss es wohl doch erst lernen, wie alles im Leben erworben werden muss. Aber ich muss schon sagen, leicht wird es mir nicht gemacht. Ich hatte meine Wohnung eingerichtet, um Eppings aufzunehmen, die ein paar Wochen zu mir kommen sollten, aber dann durch Fahrtsperre nicht mehr abfahren konnten.

Zwölf Flüchtlinge werden in ihrer Wohnung untergebracht

So steht eines Tages ein Funktionär der Flüchtlingsbetreuung vor der Tür, ich solle 5 Flüchtlinge aufnehmen (später als 6. die laute und freche Marie! 17 Jahre) Auf meine Vorhaltung, dass ich doch nicht so viele Betten zur Verfügung hätte, ja überhaupt nur eine einzige Bettstelle, bat er, ich möchte es doch versuchen und da ich voll guten Willens war, kam also die Invasion angewalzt.

Eine alte Großmutter am Krückstock, wie die Mutter von 3 Mädchen von 9, 11 und 13 Jahren in weiten Röcken und Spenzer, schwarzem Kopftuch und Schürze. Es fanden sich aber auch noch 2 Töchter mit je einem kleinen Kind an, die von anderen im Hause abgelehnt worden waren, sodass in meinem einzigen geheizten Zimmer schließlich mit „Freunden“ ca. 12 oder mehr Personen saßen. [vgl. Handskizze]

Margarete Ehmig hat diese Skizze von den Flüchtlingen angefertigt, die sie in ihrer Wohnung in der heutigen Sellostraße 15 unterbringen sollte. Quelle: privat

Ich ließ sie sich erst mal schrubben, denn sie hatten eine lange und beschwerliche Reise hinter sich. Zu essen hatten sie reichlich und gut bei sich. Da sie gleich sagten, dass sie zu Hause auch mehrere in einem Bett schliefen, löste sich die Lagerfrage ohne Schwierigkeiten. Es war ja auch schon allem auf das Netteste gerichtet, da ich mit wirklicher Liebe alles eingerichtet hatte.

Zuerst waren sie auch noch schüchtern und meist nicht zu Hause, da sie viel auswärts aßen und viel auf den Bezugsscheinstellen etc. zu tun hatten, aber auf die Länge stellte es sich heraus, dass sie je heimischer sie wurden, desto ungenierter zwitscherten. Gerade das war es, was ich mir als das Einzige ausgebeten hatte, dass möglichst Ruhe herrschen solle, vor allem nach Tisch, da ich nach frühem Aufstehen, nach meiner eigenen Hausarbeit und Einholen dann noch täglich zum Nähen von Volkssturmuniformen ging, eine Arbeit, die dringend nötig war und für die viel zu wenig Kräfte zur Verfügung standen.

Aber, aber, keine Gnade. Keine Bitte, kein forsches Auftreten half. Schließlich griff ich zu dem Mittel, die mir zustehende Miete von ihnen zu fordern, was ich sonst sicher nicht getan hätte, aber nur mit dem Erfolg, dass mir an den Kopf geworfen wurde, wenn sie Miete zahlen sollten, könnten sie auch tun, was sie wollten. Gleichzeitig stellten sie aber auch den Antrag auf städtische Beihilfe. Sehr ungern ging ich zur NSV [ Nationalsozialistische Volkswohlfahrt], wo mir auch Hilfe versprochen wurde, aber inzwischen haben sich die Verhältnisse so verändert, dass ich wohl behaftet bleiben werde und immer mehr unter den Schlitten komme.

„Ich bin doch sehr allein aber ungebrochen“

Hinzu kommt noch, dass ich sehr gegen meinen Willen noch eine Alte aufnahm, die mir Schauermärchen erzählte von schlechten Erfahrungen, mir in den Abgrund zuwider ist und das Untüchtigste, was mir je im Leben in den Weg gelaufen ist. Sie ist also auch kein Objekt für Herz und Gemüt, eher ein Prüfstein für die Grenzen der Geduld, die schon oft in Gefahr war zu Reißen. Wenn es meine armen Nerven und mein malträtiertes Herz zulassen, bin ich aber sehr geneigt, die Sache mit Humor zu nehmen und manches würde sich schon lohnen, eine Humoreske daraus zu machen. Schade, dass es nicht anders kam, wie gern würde ich Menschen um mich haben, denen ich Liebe antun könnte, was bei dieser Sorte Mensch, die nur auf sich mit geringstem Radius in ihrer Umwelt bestehen, nicht möglich ist.

Margarete Ehmig (M.) zwischen ihren Geschwistern im Januar 1940 Quelle: privat

Ich bin doch sehr allein aber ungebrochen und in mir ganz ruhig. Wir sind doch alle in Gottes Hand und er wird helfen, wenn auch nicht zum Sieg, das ist wohl nicht möglich, aber doch dem Einzelnen und unserem Volke als solchem, mögen sich unsere Feinde auch die grausamsten Ausrottungsmittel ausdenken. Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten.

23. April 1945

Nachdem ich nach einer schlaflosen Nacht - meine lieben Kraniche [die Einquartierten] hatten am Abend wieder einen heillosen Skandal gemacht, schimpften sich ohne Aufhören dermaßen gegenseitig, dass ich schließlich dazwischen fahren musste, bekam natürlich eine freche Antwort - wurde schon 7 Uhr früh geklingelt und die Parole ausgegeben, dass Schiffe an der Glienicker Brücke lägen und jeder herauskönnte, vor allem die Flüchtlinge. Die meinen machten sich auch gleich marschbereit, wieder mit unsagbarem Getön. Im Haus schwirrte aber alles durcheinander, und keiner wusste recht, was er machen sollte. Eigentlich nur Danz’ [Nachbarin] und ich waren uns einig, dass wir hierbleiben würden. Frau Schwalbe war auch schon gestiefelt und gespornt, aber – leider – entschloss sie sich nach unendlichem Hin und Her, doch zu bleiben.

„Ich feierte erst mal die himmlische Ruhe mit einem Glase Wein“

Ich feierte erst mal die himmlische Ruhe nach dem Abzug der Kraniche mit einem Glase Wein. Aber leider, leider, heut gegen Abend, erschienen sie wieder mit Sack und Pack. Inzwischen hatte ich festgestellt, dass ihre Hinterlassenschaft ihrem sonstigen Benehmen entsprechend war, alles schmutzig, vor allem die Betten in widerlichem Zustand. Ich habe mir die Frau nun erst einmal vorgenommen und meine Bedingungen gestellt, Ruhe und Wegbleiben der Töchter mit den quarrigen Kindern, bin gespannt, wie lange das geht.

Irgendwelchen Beistand werde ich nicht finden, denn wir sind jetzt in einem Zustand, wo sich alle Bindung auflöst. Es schwirren tausend Gerüchte in der Luft.

Tiefflieger und das Donnern der Geschütze

Tatsache ist, dass der Führer sich an die Spitze seiner Truppen gestellt hat in Berlin. Ich fürchte, es ist wirklich das Letzte, was er unternehmen kann, und ich will ihm nur gönnen, dass das Ende seiner Laufbahn nicht unwürdig sei, denn er hat in einem großen Idealismus und im festen Glauben an seine Mission gelebt. Wenn er viele Fehler machte, so wird sich doch der Grundgedanke seines Wollens noch einmal durchsetzen. Die vergangene Nacht war still bis auf das Donnern der Geschütze, keine Flieger in Tätigkeit.

Über Tag flogen viele Tiefflieger, die wohl Bereitstellungen beschossen, es sollen die Wälder um Berlin voller Soldaten liegen. Es kommen viele Trupps Verwundeter, z.T. aus Lazaretten entlassen, soweit sie sich selbst retten können, um nicht dem Feind in die Hände zu fallen. Man sagt, dass ein Waffenstillstand mit den Amerikanern in Vorbereitung wäre. Warten wir ab.

Jeder eilt, um noch schnell das Nötige einzukaufen. Vor den Geschäften stehen die Schlangen, namentlich vor den Bäckerläden. Ich beteilige mich nicht, hoffe morgen alles zu bekommen, ohne stundenlang anzustehen. Potsdam stopft also weiter voller Flüchtlinge. Keine schöne Aus-sichten für Panik-Verpflegung etc. Könnte man nur Nachricht geben oder bekommen.

24. April 1945

Früh heraus, um nach Brot, Kartoffeln etc. anzustehen, alles vergebens, aber über Tag nach und nach z.T. durch die Freundlichkeit anderer bin ich doch zu den Meinen gekommen. Noch ist alles geregelt, bis auf einige Gelegenheiten, wo freihändig abgegeben wurde, weil Bombenschaden, oder die Leute, die das Glück hatten, konnten sich wegholen, was da lag, manche Kaufleute hatten auch die Nerven verloren und gaben freihändig aus.

Blick von der Freundschaftsinsel auf die Heilig-Geist-Kirche 1933. Quelle: © Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

„Man wird ganz starr und wartet nur auf das Ende“

Der Russe ist also nun in nächster Nähe, die Flieger schwirren herum, ganz tief und Schießen auf die Menschen, sie sind wohl fast ganz ungestört. Rings um Berlin wird gekämpft. Der Führer hat sich an die Spitze der Truppen gestellt. Man sagt, dass die Russen schon über die Havel gegen die Burgstraße übersetzen wollen, die Lange- und Glienickerbrücke sollen gesprengt sein. Die schöne Heiligegeistkirche, immer meine ganze Wonne als Blickpunkt von der Langen Brücke aus, ging mit Riesenflamme in Schutt und Asche.

Ansicht der brennenden Heilig-Geist-Kirche. Quelle: © Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Man wird ganz starr und wartet nur auf das Ende. Ich bin ganz ruhig und gehe wie stets meiner Arbeit nach, bestrebt, alles möglichst in Ordnung zu halten. Heute ist man meist den Lebensmitteln nach gelaufen und sucht sie möglichst zu bergen, da sie vermutlich für lange ausreichen sollen, wenn sie nicht anderweit genommen werden. Weltuntergangsstimmung. Das einzige was mich bekümmert, ist der Gedanke an meine Lieben und das Vaterland!

25. April 1945

Die meisten haben die Nacht im Keller oder im Erdgeschoss verbracht, manche, wie die meinen sind rauf und runter. Ich habe voll Freude über die verhältnismäßige Stille in meinem Bette beinahe gut geschlafen. Am Morgen fing dann die Fliegertätigkeit, und der Beschuss wieder an.

Da man nicht weiß, ob etwas kommt, kann man sich unmöglich bergen, wenn man nicht den ganzen Tag im Keller sitzen will. Ich gehe weiter meiner Arbeit nach, habe sogar meine Zimmer gründlicher reingemacht und fühle mich wohl dabei, allerdings kann jeden Augenblick Nah- oder Fernbeschuss ins Haus gehen und es pfeift ganz schön. Meine Kraniche geben sich viel Mühe, kommen jeden Augenblick, ob sie mir was besorgen sollen. Jetzt geht es auf einmal, wo sie in Angst sind, das Unterkommen zu verlieren.

Der Handelsmann, der im Hinterhaus sein Depot hat, verkauft nun hier

Der Handelsmann, der im Hinterhaus sein Depot hat, verkauft nun hier, da er auf dem Markt nicht mehr stehen kann, also steht man Schlange im Hausflur, um außer Beschuss zu sein. Die Leute aus dem Hause hat er außer der Reihe zuerst bedient, das war denn ganz schön. Man hat Fleischkonserven, 2 Pf. Mehl, Marmelade, Nährmittel und Käse bekommen, auch 3 Pf. Zucker. Wahrscheinlich bekommt man nun keine Marken für die nächste Periode. Alle Unterlagen und Material ist verbrannt im Palast Barberini. Ich fürchte, die meisten werden zu üppig hausen. Ich habe mir auch mehr gegönnt als sonst bei der ängstlichen Sparsamkeit und komme mir vor, als ob ich meine eigene Henkersmahlzeit bereitete.

„Es war alles in Staub und Scherben“

Nachmittags, gerade als ich mir in Ermangelung von Brot, das mir die Kraniche erst nach langem Anstehen mitbringen wollten, einen kleinen Kuchen buk, wurde der Beschuss so arg, dass ich doch noch in den Keller musste, die Flieger kurvten ganz toll, sie schossen mit Bordwaffen, ein Geschoss ging im 3. Stock durch ein Fenster, wo eine ausgebombte Dame wohnt, die nicht hier ist. Es war alles in Staub und Scherben, aber kein Feuer, wie wir an-nahmen.

„Der Kreis wird enger“

Ich holte auf der Kohlenstelle einen Schein für Heizmaterial für den Herd, so läuft man den ganzen Tag herum. Die Schwalbe behauptet, ihre Briketts wären alle, obgleich sie kaum gekocht hätte! Sie käme doch nie an den Herd und müsste abends kaltes Wasser trinken! Wahrscheinlich sucht sie nun so herum, um was zu erschnorren, aber ich bin hartherzig, sie ist eine richtige Drohne, aber sehr, sehr besorgt um ihr Leben. Man lernt die Menschen kennen in diesen Tagen.

Gegen Abend wieder heftiges Fliegergekreise und Beschuss und daran anschließend Artillerieduell über uns weg. Es fielen in der Straße allerhand Geschosse oder Splitter. Ich blieb in der Wohnung und beschäftigte mich. Der Kreis wird enger. Der Bericht ist nicht zu hören, wenigstens nicht in meinem Apparat.“

Von Margarete Ehmig