Potsdam-Tagebuch 1945: „An der Lennéstraße stehen Geschütze“

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Ende April 1945 wurde Potsdam von der Roten Armee erobert und besetzt. Ein bislang unbekanntes Tagebuch gibt einen Einblick in das Geschehen in der Stadt in diesen Tagen. Der Bericht der damals 63 Jahre alten Margarete Ehmig reicht vom Bombenangriff auf das Zentrum am 14. April 1945 bis zu den Anfängen eines neuen Alltags unter sowjetischer Besatzung. Die MAZ veröffentlicht das Tagebuch exklusiv und ungekürzt als Serie.

Margarete Ehmig (1881-1965) stammte aus einer großbürgerlichen Familie. Ihr Bericht vom Kriegsende in Potsdam zeigt eine deutliche nationalkonservative und regimetreue Einstellung. Die Verbrechen, die von deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg begangen worden sind, blendet sie aus.

Verschiedene Historiker haben die Aufzeichnungen als authentisch eingeschätzt. Die Fachleute haben auch Margarete Ehmigs persönliche Haltung zum Nationalsozialismus kritisch eingeordnet:

Die Aufzeichnungen der dritten Folge beginnen am 26. April 1945. Zu diesem Zeitpunkt wird in Potsdam heftig gekämpft. Wie ungewiss die Lage ist, erkennt man daran, dass Ehmig kaum weiß, was nur wenige Straßenzüge entfernt passiert. So schreibt sie von schweren Schäden am Schloss Sanssouci und vermutet auch, dass die katholische Kirche am Bassinplatz zerstört wurde – beide Gebäude wurden aber weitgehend vom Krieg verschont.

26. April 1945

„In der Nacht andauernd Geschieße, ich bin aber von gestern Abend 10 Uhr oben geblieben und konnte wenigstens im Bett liegen. Aus den Kleidern kommt man nicht mehr heraus, und die nötige Wäsche erfolgt nur mit Angst, weil man jeden Augenblick in den Keller genötigt werden kann. Man gewöhnt sich aber an den Zustand und alles läuft seinen Besorgungen nach, als ob es nicht andauernd in der Luft schwirrte, knatterte und pfiffe.

Überall werden die Magazine geleert, die Kähne geben ohne Ausweis alles heraus, und wer das Glück hat, kann allerhand erben. Ich stellte mich in der Luisenstraße an, die Menschen sind verrückt mit Drängeln, als ob es damit schneller ginge, aber es gehört wohl dazu, schließlich ist jeder zufrieden, wenn er nur was kriegt. Es ist überall ein wahnsinniger Lärm, unten auf der Erde und oben in der Luft.

Im Flur unten summt es den ganzen Tag, wie im Hof, die Kinder spielen mit viel Getön und schrein, meine Kraniche [ihre einquartierten Flüchtlinge] feiern wahre Orgien an Türenschmeißen, Klingel, Klappen und Schwatzen. Aber es geht alles in einem hin. Sie sind unermüdlich im heranholen und das verstehen sie meisterlich. Die siebzehnjährige Marie scheut sich auch vor keiner Last zu tragen. Sie haben ein ganzes Depot zusammengeholt, gaben mir auch eine Kleinigkeit davon ab, was ich gar nicht gern wollte. Ich habe es zum allgemeinen Verbrauch in der Küche aufgestellt, hauptsächlich Zucker, den sie in vielen Pfunden von einem Schiff bekamen.

„Auf der Freundschaftsinsel steht der Russe und feuert nach Potsdam herein“

So ist jetzt jeder beschäftigt und das ist gut, denn nach den Gerüchten die umgehen und wohl wahr sind, stehen unsere Sachen schlecht genug. Wir sind hier auf unserer Insel gänzlich isoliert, auf der Freundschaftsinsel steht der Russe und feuert nach Potsdam herein. Ich sprach einen Mann, dessen Haus und Betrieb in der Charlottenstraße brennt. Soldaten kamen zurück, die ohne Munition einfach suchen, sich nach Muttern durchzuschlagen.

Das Haus Sellostraße 15 – hier, kurz vor der Ecke der Lennéstraße (hinten) erlebte Margarete Ehmig das Kriegsende. Quelle: Varvara Smirnova

In Babelsberg soll sich der Russe schon häuslich gemacht haben, die politischen Leiter herausgeholt, aber die Bevölkerung geschont haben. Schlimm ist, dass man so gänzlich abgeschlossen ist. Was wohl Klaus [Schwiegersohn] macht, er sollte doch mit seinem Trupp eingesetzt werden. Ob wohl Walters [Bruder] in Nikolassee im Hause bleiben konnten? Es sollte längs der Autobahn Hauptkampflinie werden.

27. April 1945

Zweimal bin ich diese Nacht in den Keller gewandert, weil der Beschuss zu stark wurde. Früh 1/2 5 Uhr setzte wieder starkes Artilleriefeuer ein, dazwischen das Maschinengewehrgeknatter und auch Gewehrfeuer in großer Nähe. Die wildesten Gerüchte laufen um, trotzdem stehen die Leute schon wieder in Schlangen vor den Läden, um möglichst was zu erhaschen. Ich versuchte es auch in der Lennéstraße, ging aber bald wieder fort, um nicht die Zeit zu vergeuden.

„Dann kam das Gerücht, Hitler habe abgedankt“

Die Mühle ist diese Nacht abgebrannt und Sanssouci ist stark beschädigt, ich kam nicht mehr durch den Zugang, wo Volkssturmmänner aufgestellt sind. Eben – 9 Uhr – wieder starke Einschläge, unsere eigene Artillerie saust über uns weg. Es wurde gesagt, der Russe sei im Norden durchgebrochen und käme über Sanssouci hier über, aber dann wieder, die Panzerspitzen seien vernichtet und der Angriff abgeschlagen.

Dann kam das Gerücht, Hitler habe abgedankt und Göring sei an seine Stelle getreten. Andere sagen, dieser sei so herzkrank, dass er schon seit langem nicht mehr arbeitsfähig sei. Am besten ist, man zieht sich zurück und hört das Geschwätz nicht, andererseits brennt man darauf, zu wissen wie es steht. Im Radio ist kaum etwas zu verstehen. Über einen anderen hörte ich Bruchstückweise, dass Bremen und Stettin verloren seien, die Donau dreimal überschritten, amerikanische Truppen vor München stünden, mehrere Generäle mit Stäben gefangen. Alles nur Unglücksnachrichten. Viele hoffen noch auf Entsatz von Westen her.

Wir sitzen auf unserer Insel hier wie in einer Mausefalle, an der Havel lang brennt es scheinbar in Reihen, eine Rauchwolke steht am Horizont beinahe ringsum. Ob es in Leipzig wohl ähnlich aussieht oder haben sie es schon hinter sich. Ich meine, wenn eins der Lieben in unmittelbarer Gefahr wäre, müsste ich es spüren und sie dasselbe von mir.

„Ringsum brennt es, dicke Rauchwolken“

Abends. Den ganzen Tag heftiger Beschuss, man kann kaum mehr auf die Straße. Gegen Abend kommen Vortrupps regulärer Soldaten, es soll eine Division nachkommen. Ringsum brennt es, dicke Rauchwolken. Man wundert sich, dass nicht mehr Schäden zu sehen sind, da es klingt, als ob die Einschläge in nächster Nähe seien, dazu eben ein heftiges Gewitter, aber die Menschen können eben doch mehr wüten, als das schlimmste Unwetter. Wenn früher die Menschen bei solch schwerem Gewitter sich betend um die Bibel versammelten, stehen sie jetzt lachend am Fenster und spotten der Natur.

Es ist mir lieb, feststellen zu können, dass ich meine Nerven in der Gefahr in der Hand behalte und im Notfalle sicher nicht versagen würde, wenn nicht besondere Umstände eintreten.

28. April 1945

Als ich gestern Abend 11 Uhr hinaufging, weil es ziemlich ruhig war, ließ mich ein Riesenbrand zum oberen Stockwerk steigen: die Nikolaikirche, ein Fanal [Randbemerkung: steht noch mit Turm]. Man versteinert und alle Gedanken, jedes Gebet setzt aus. Auch die Kath. Kirche scheint hin zu sein.

Ich schlief dann bei ziemlicher Stille und Erschöpfung doch. Um 3 Uhr weckte mich ein im Geschwindmarsch vorbeiziehender Trupp mit einem Sprecher in russischer Sprache. Im Keller drob grosser Zweifel und Aufregung.

Der handschriftliche Bericht von Margarete Ehmig wurde kurz nach Kriegsende von einer ihrer Töchter mit der Schreibmaschine abgetippt. Das Original ist verschollen. Quelle: privat

Heute früh 7 Uhr erschienen sie nun wirklich, an der Ecke der Lénnestraße steht ein ganzer Trupp und Haus bei Haus wird nach Waffen abgesucht. Haus bei Haus steckt die weiße Fahne heraus. Mögen sie. Die Kinder sind nun voller Freude über die schöne Abwechslung (8 Uhr). Die Russen benehmen sich ganz ruhig und kriegsmäßig. Wir können aus und ein gehen.

Ich koche eben in meiner Küche Kaffee für alle. Es hat keinen Sinn, bei den anderen herumzusitzen, es weiß doch keiner was Näheres. Im Hause ist eine Funkleitung gelegt, was nicht gerade angenehm ist. Wir müssen uns also noch allerhand erwarten. Man fragt sich was noch werden soll.

29. April 1945

Meines lieben Werners [Enkelsohn] Geburtstag. Gott behüte ihn und alle mit. Der gestrige Tag ging furchtbar zu Ende. Wir saßen bei andauernd heftigem Beschuss meist im Keller, immerfort kamen Streifen oder einzelne Russen, forderten Schnaps und Uhren, während die ersten nach Soldaten (Kamerad!) und Waffen suchten.

„Es fehlte nur noch der Genickschuss“

Die Nacht, die die ganze Hausgemeinschaft im Keller verbrachte, war unsagbar aufregend, es fehlte nur noch der Genickschuss. An der Ecke Lennéstraße stehen Geschütze, die in den Kampf eingreifen. Ich möchte so gern meinen lieben Kindern noch sagen, wie ich ihnen für ihre Liebe dankbar bin. Unser Leben steht in Gottes Hand.

Und wenn es auch, noch so scheint, als ob er uns verlassen hätte, so bleibt er doch unsere Zuflucht, und wir können in seine Vaterarme fliehen. Ich bete für sie und ihre Zukunft in einem geretteten Vaterlande. Ich bleibe auf dem Posten, bis es nicht mehr geht, mir scheint, ich werde hier noch gebraucht. Ein armes Opfer schläft Jetzt in meinem Bett. Gott gebe, dass Euch der Feind barmherziger sei. Was aus der Habe wird? Noch ist fast alles da, bis auf die Goldsachen, Schmuck, den sie aus den aufgetretenen Koffern im Keller plünderten. Aber das ist so nebensächlich.

Meine Seele ist sehr belastet, aber ich hoffe vor Gott bestehen zu können. Denkt in Liebe und ohne Schmerzen an mich. Mein Leben ist so erfüllt, und ich hoffe auf die selige Stille, in die auch Vater nach so hartem Kampf einging. Gott segne Euch. Wehe dem Besiegten.“

In der vierten Folge versuchen mehrere Nachbarn von Margarete Ehmig Selbstmord zu begehen. Sie bemüht sich um Hilfe und kümmert sich um sie.

