Potsdam-Tagebuch 1945: „Fluch, dass ich dies schreiben muss“

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Die Stadt Potsdam wurde wenige Tage vor der Kapitulation Deutschlands in den letzten Apriltagen von der Roten Armee erobert und besetzt. Ein bislang unbekanntes Tagebuch gibt einen Einblick in das Geschehen in der Stadt in diesen Tagen.

Der Bericht der damals 63 Jahre alten Margarete Ehmig reicht vom Bombenangriff auf das Zentrum am 14. April 1945 bis zu den Anfängen eines neuen Alltags unter sowjetischer Besatzung im Mai 1945. Die MAZ veröffentlicht das Tagebuch exklusiv und ungekürzt als Serie.

Margarete Ehmig (1881-1965) stammte aus einer großbürgerlichen Familie. Ihr Bericht vom Kriegsende in Potsdam zeigt eine deutliche nationalkonservative und regimetreue Einstellung. Die Verbrechen, die von deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg begangen worden sind, blendet sie aus.

Verschiedene Historiker haben die Aufzeichnungen als authentisch eingeschätzt. Die Fachleute haben auch Margarete Ehmigs persönliche Haltung zum Nationalsozialismus kritisch eingeordnet:

In der fünften Folge schildert Margarete Ehmig, wie sie neue Lebensmittelkarten und Brennholz beschafft und selbst eine Sterbeurkunde für eine Nachbarin ausstellt, die sich das Leben genommen hat. Sie erschrickt darüber, dass die Deutschen die Lebensmittellager plündern. Auch die erste Nachricht von einer Konferenz der Alliierten in Potsdam macht die Runde:

4. Mai 1945

„Wieder Schießen in der Frühe, also noch kein Schluss, keinerlei Nachrichten. Ich gehe mit Frau Steiner und Frau Schindler zum Lebensmittelamt, wo Schlangen anstehen und gleich weiter in die Stadt, wo es jammervoll aussieht. Hatte der Terrorangriff schon entsetzlich gewütet, so ist nun der Rest gemacht worden. Die schönen Fassaden am Wilhelms- und Bassinplatz sind nun gänzlich hin, es ist nicht zu beschreiben, und es fehlt jeder Ausdruck für den Jammer, der einen ergreift. Auch die Banken, nach denen ich sehen wollte, sind gänzlich hin.

Vor der Deutschen Bank standen Lastwagen und Russen wühlten da zwischen den Trümmern, sodass ich annehme, dass die Safes erbrochen sind und auch mein Silber und das bisschen Schmuck, das ich noch dort hatte, hin sind. Leid tut es mir nur um Vaters goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft und um das uralte byzantinische Kreuz, das mir Walter vor 40 Jahren aus Konstantinopel mitbrachte und das ich von meinem bisschen Schmuck am meisten liebte.

Wir fahren mit meinem Wagen sämtliche Radioapparate aus dem Haus nach dem Werner-Alfred-Bad, um sie abzuliefern. Tausende liegen herum auf einem Haufen, wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen. Franzosen stehen herum, um eventuell was zu erben, bekommen auch Photos, die auch abgeliefert werden müssen. Warum auch nicht? Es ist ja egal, wer sie hat. Übrigens heißt es allgemein, dass sich die Franzosen anständig benehmen. Die Ausländer werden gesammelt zum Abtransport.

„Ich fange an, am deutschen Volk zu verzweifeln“

Frau Wachsmuth, die, am Luisenplatz ausgebombt, mit Mann und Sohn im Parterre untergekommen ist, schildert uns am Abend das Leben und Treiben in der Wohnung unten, wo neben einer achtköpfigen Familie die drei Berlinerinnen untergebracht sind, die das Haus für die russischen Soldaten so anziehend machen. Welch ein Zustand! Und das geht alles durcheinander, die Mädchen, russische Offiziere, Soldaten, Frauen und Kinder.

Ich fange an, am deutschen Volk zu verzweifeln. Nicht die Russen, sondern die Einwohnerschaft selber plünderte die Läden und Lager, sodass, wenn unsere Ernährung schließlich gefährdet wird, sich die Russen darauf berufen können, dass sich das Volk selbst beraubt hat. Fluch, dass ich dies schreiben muss.

Das Wasser kommt zeitweise wieder, der erste Segen. Ich schreibe für Danz eine Art Sterbeurkunde für Frau Danz, damit er oder der Sohn, wenn er heimkehren sollte, wenigstens etwas in Händen hat. Offiziell wird jetzt nichts ausgestellt.

5. Mai 1945

Diese Nacht hat außer den Flüchtlingen nur noch Frau Steiner bei mir geschlafen. Eine Wohltat, dass man sich endlich wieder nach Wochen richtig ausgezogen zu Bett legen kann. Ich schlafe auch leidlich und auch mein Herz, das seit Wochen nicht in Ordnung war, hat sich wieder beruhigt. Was kann doch der Mensch aushalten!

Stehe in der Frickschule [Einstein-Gymnasium], wo das Ernährungsamt untergebracht ist, nach Lebensmittelkarten für mich und Danz an. Geht verhältnismäßig rasch. Im Hause wird zur Reinigung einer Kaserne in der Pappelallee aufgerufen, die zum Lazarett für die deutschen Verwundeten eingerichtet werden soll. Da die freiwilligen Meldungen nur zögernd kommen, melde ich mich, was denn auch hilft und man doch auf die Hilfe der alten Frau verzichtet.

Herr Klose junior hat sich aus Berlin durchgeschlagen in zwei Etappen. Die Lage dort ähnlich wie hier, alles aus. In Bezug auf den Volkssturm beruhigend, sodass ich hoffen darf, Klaus in absehbarer Zeit wiederzusehen. Möchte mich meine Hoffnung nicht enttäuschen. Die Bevölkerung in Berlin hat sich ähnlich wie hier benommen. Ich bin sehr traurig.

Herr Danz ist wieder energischer und macht Zukunftspläne für Arbeit. Gebe Gott, dass es solche für alle gibt und ein einigermaßen auskömmliches Leben. Man darf nicht zu sehr an Zukünftiges denken.

6. Mai 1945

Wieder ohne weitere Einquartierung, für Bewegung und Lärm sorgen schon die Ziebinger genug. Frau Schwalbe hat drei ganze Tage um Brot angestanden, das tut mir wirklich leid, konnte ihr aber nicht helfen, die Kraniche [die Einquartierten] fühlten wohl nicht so viel Mitleid. Sie ist auch ein zu unsympathischer Mensch. Wir besorgen ihr wenigstens was zu essen.

„Der Park von Sanssouci ist geschlossen“

Der Mann von Anni Englisch ist zurückgekommen nach abenteuerlicher Flucht. Großes Glück. Da er Invalide [ist], wird er keine weiteren Schwierigkeiten haben. Der Park von Sanssouci ist geschlossen. Man sagt, eine interalliierte Kommission solle dort tagen. Lougear [Nachbar] kommt um roten Stoff für rote Kreuzbinden, zerschneide die [Hakenkreuz]-Fahne. Da ich sie nie geliebt, geht es mir nicht so nahe. Es gibt vieles, was mich viel mehr herumreißt, das muss man in sich abmachen.

7. Mai 1945

Ich suche mir häusliche Beschäftigung, nähe an meiner Kleidung, die durch das ewige Umpacken, das jahrelange Tragen etc. sehr überholungsbedürftig ist. Das ewige Herumstehen und Beklöhnen muss nun mal aufhören, andererseits muss man auch auf dem Laufenden bleiben, es ist nur durch Hörensagen etwas zu erfahren, da es sonst keine Nachrichtenmöglichkeit gibt.

Nachmittags gehe ich mit Frau Schindler mit dem kleinen Wagen zum Wildpark, um Holz zu holen. Wir begegnen auch Hunderten mit Lasten. Als wir die unsere gepackt hatten, hieß es, man könne sie wohl nach Hause fahren, es würden aber Russen in die Häuser kommen, sie wieder abzuholen, worauf wir brav wieder abpackten und nur Leseholz nahmen.“

