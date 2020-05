Potsdam-Tagebuch 1945: „Lange Züge von Bauernwagen ziehen durch die Stadt“

Potsdam

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Die Stadt Potsdam wurde wenige Tage vor der Kapitulation Deutschlands in den letzten Apriltagen von der Roten Armee erobert und besetzt. Ein bislang unbekanntes Tagebuch gibt einen Einblick in das Geschehen in der Stadt in diesen Tagen.

Der Bericht der damals 63 Jahre alten Margarete Ehmig reicht vom Bombenangriff auf das Zentrum am 14. April 1945 bis zu den Anfängen eines neuen Alltags unter sowjetischer Besatzung im Mai 1945. Die MAZ veröffentlicht das Tagebuch exklusiv und ungekürzt als Serie.

Margarete Ehmig (1881-1965) stammte aus einer großbürgerlichen Familie. Ihr Bericht vom Kriegsende in Potsdam zeigt eine deutliche nationalkonservative und regimetreue Einstellung. Die Verbrechen, die von deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg begangen worden sind, blendet sie aus.

Verschiedene Historiker haben die Aufzeichnungen als authentisch eingeschätzt. Die Fachleute haben auch Margarete Ehmigs persönliche Haltung zum Nationalsozialismus kritisch eingeordnet:

In der sechsten Folge schildert Margarete Ehmig Plünderungen durch die deutsche Bevölkerung und wo sie selbst in dieser Situation einen friedlichen Platz gefunden hat:

8. Mai 1945

„Zwei Fräulein Jaquet kommen wegen Wohnung, es ist eine 77-jährige Mutter und drei über 50 Jahre alte Töchter. Ich bin nicht ablehnend, da zu hoffen ist, dass es stillere Menschen sind und ich vielleicht mit diesen keine weitere Einquartierung bekomme. Wüsste man doch, wie es mit den Kindern und allen Verwandten steht.

9. Mai 1945

Wir bekommen auf die neuen Lebensmittelkarten 3 Pfund Brot, wohl für eine Woche, das ist ungefähr das, was wir zuletzt bekamen. Ich fürchte, es wird auch so ziemlich das Einzige bleiben, denn alles ist ausgeräubert, leider ja von der eigenen Bevölkerung, woran sich die Flüchtlinge in nicht geringem Masse beteiligt haben.

Die Meinen haben sich ordentlich versehen, sie brauchen allerdings mit zehn Personen auch allerhand. Aber nicht nur Essbares haben sie herangeschafft, ich muss mich wundern, was alles bei ihnen zutage kommt, kamen sie mit einem Koffer und einigen kleinen Päckchen, so müssen sie jetzt einen nicht zu kleinen Wagen für ihr Gepäck haben. Sie schwärmen denn auch schon zum Sammeln, und es ist, als wenn die Stare auf die Bäume einfallen vor ihrer Abreise, ein Geschwirre, Gepfeife, Geschrei und Gezänk.

Margarete Ehmig als junge Frau im Kaiserreich, fotografiert vom Schweriner Hoffotografen. Quelle: privat

Ansonst[en] gehören sie aber durchaus zu der Familie der Spatzen. Es wird schweres Heimkommen sein für sie, da keine Bahnen gehen und auch in absehbarer Zeit nicht, andererseits sollen sie fort und wollen es ja auch. Lange Züge von Bauernwagen und Handgefährten ziehen durch die Stadt und über die Behelfsbrücke über die Havel (alle Brücken sind gesprengt).

Ich gehe zum Bahnhof, um etwa die Möglichkeit für Berlin zu erfahren, alles tot und nichts. Die Gegend ist so verwüstet, dass man das Grauen in sich nur steigert und die ganze Stadt... es gibt keinen Ausdruck. Es wird immer schwerer und aussichtsloser. Man muss schon sehr tapfer sein. Frau Seydel, die mich besucht, erzählt auch viel Trübes. (Bunker beim Obelisk!) Sie bangt ja auch um alle ihre Lieben.

10. Mai 1945

Nachmittags nach Bornstedt mit Frau Steiner. Es ist so ziemlich der einzige Fleck, wo man in Frieden sitzen kann und werden wir wohl öfter dahingehen, da sonst kein Ausweichen aus all dem Grauen, überall die schrecklichen Mahnmale der Zerstörung. Wir begießen das Danzsche Grab, leider kaum Wasser. Die Gärtnereien auch da draußen geplündert, wie auch bei Weiss in der Melonerie.

Am Tor der Sellostraße hatten sich drei Berlinerinnen „etabliert“. Ehmig meint damit, dass sie sich für die Soldaten prostituierten. Quelle: Varvara Smirnova

11. Mai 1945

Fleisch, Gemüse, Lebensmittel wenigstens für solch unbegabte Volksgenossen wie ich nicht zu haben. Einstweilen komme ich noch mit dem, was ich habe und Eingemachtem aus. Es heißt, man könne das Radio wieder abholen, aber wir gehen vergeblich. Frl. Rodatz besucht mich. Herr Danz [Nachbar] bringt mir mein Buch wieder und einen Handschuh, den er im Keller fand, auch aus dem ausgeplünderten Koffer, in dem ich auch noch eine kleine Brosche entdeckte, die sie verloren haben, leider haben sie das andere doch alles geschnappt.

Lougear [Nachbar] arbeitet wieder, seine Frau, die ich noch im Krankenhaus besuchte, ist auch schon wieder zu Haus, aber noch sehr schwach, das zieht sich wohl alles zurecht, bangt nur vor der Stunde, wenn der Danzsche Junge vielleicht doch zurückkommt.“

Von Margarete Ehmig