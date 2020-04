So bewerten Historiker das neu entdeckte Potsdam-Tagebuch

Potsdam

Genau 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist ein bislang unbekanntes Tagebuch aufgetaucht, das die Ereignisse zwischen dem 22. April und dem 16. Mai 1945 in Potsdam schildert. Darin wird die Zerstörung und Eroberung der Stadt, sowie der Beginn eines Alltags nach dem Ende des Nationalsozialismus von der damals 63-jährigen Margarete Ehmig authentisch beschrieben. Die MAZ veröffentlicht diesen Bericht in mehreren Folgen exklusiv.

Die Schilderungen stammen über das Kriegsende wurden von einer scheinbar dem NS-Regime treuen Frau verfasst. Was sagen Potsdamer Historiker dazu?

Anzeige

Martin Sabrow : Sie ist nationalkonservativ und blendet die Opfer aus

Martin Sabrow ist Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF). Er hat das Tagebuch von Margarete Ehmig kritisch gelesen und vor allem ihre persönliche Haltung zum Nationalsozialismus bewertet: „Aus dem Tagebuch zeichnen sich die Umrisse einer beherzt zupackenden älteren Frau großbürgerlichen Herkommens ab, die ihre eigene Lage wenig bejammert, nahezu 30 Menschen Nacht für Nacht in ihrer Wohnung beherbergt und Opfer gescheiterter Suizidversuche pflegt, aber auch das Schicksal ihrer Umwelt (Flüchtlinge, Vergewaltigungsopfer, gescheiterte Selbstmörder) bemerkenswert nüchtern bewertet und auch zwischen Amerikanern und Sowjetsoldaten ungeachtet aller NS-Propaganda und Erfahrungsberichten keinen kardinalen Unterschied macht“, so Martin Sabrow.

Weitere MAZ+ Artikel

Ihre besondere Anteilnahme gelte der Stadt Potsdam, „deren Untergang all die Empfindungen weckt, die im zwischenmenschlichen Umgang eher zurückgedrängt werden.“

Der Historiker Martin Sabrow ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF). Quelle: imago stock&peopleimago stock&people

Margarete Ehmig vertritt laut Sabrow einen „dezidierten nationalkonservativen Standpunkt, der von der Überlegenheit der eigenen bürgerlichen Sozialschicht durchdrungen ist“. Sie registriere mit Genauigkeit den Zerfall der vermeintlichen Volksgemeinschaft in ihre egoistischen Bestandteile. Im Zug der Niederlage sehe sie zugleich nur sich selbst als Opfer und blende die Opfer des selbst geführten Krieges und der selbst betriebenen Verfolgung fast gänzlich aus – weder von jüdischen noch politischen Opfern ist die Rede, auch nicht von Gräueln der deutschen Besetzung fremder Länder.

War Margarete Ehmig Nationalsozialistin? Martin Sabrow sagt, dass sie von der nationalsozialistischen Weltanschauung durch „eine nationalkonservative Religiosität“ getrennt werde, „die mit dem Nationalsozialismus kompatibel war, ihr aber auch in der Katastrophe Festigkeit gibt“, sie auch vom Selbstmord abhält. Mit dem Ende des Nationalsozialismus empfinde Ehmig allerdings den „weitgehenden Verlust von Zukunft als ,schwärzestes Dunkel‘“. Das Tagebuch sei daher der „tastende Versuch einer Neuorientierung, die sich mental von der NS-Zeit löst“, nachdem die letzte Hoffnung auf ein erträgliches Kriegsende erloschen und Zensur nicht mehr zu fürchten ist.

Hannes Wittenberg : „Einblick in das Potsdamer Alltagsgeschehen“

Auch Hannes Wittenberg, stellvertretender Direktor des Potsdam-Museums, hat den Bericht gelesen. „Wichtig erscheint mir, dass die Tagebuch-Einträge von Margarete Ehmig trotz der sichtbaren nationalkonservativen Haltung der Autorin an Hand des Erlebten, einen Einblick in das Potsdamer Alltagsgeschehen im April und Mai 1945 gestatten“, schreibt Wittenberg.

Ihre Schilderungen bestätigen andere zeitgenössische Berichte und Erinnerungen von Gegnern des NS-Regimes wie Hanna Grisebach und Hermann Kasack, „die deutlich distanzierter den nationalsozialistischen Durchhalteparolen und der Kriegspropaganda entgegenstehen“, so Wittenberg.

Tobias Büloff: Sie spiegelt das Narrativ des Opfers der Deutschen wider

Tobias Büloff ist Historiker und für das Gedenken in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam verantwortlich. Er sagt, die Tagebuchschreiberin gehöre zu der deutschen Bevölkerungsgruppe, „die das Kriegsende nicht als Befreiung, sondern als (auch moralische) Niederlage erlebte“. Das Tagebuch von Margarete Ehmig „spiegelt zudem das Narrativ des Opfers der Deutschen wider, das erst mit den Auschwitzprozessen in den 60er Jahren zur öffentlichen Disposition gestellt wurde.“

Büloff sagt, man müsse den „Gesamtduktus des Tagebuchs, auch dessen Intention durch die Schreiberin“ kritisch reflektieren. Denn es bestehe die Gefahr „eines hinkenden impliziten Vergleichs“ angesichts einer vermeintlich nationalsozialistischen Tagebuchschreiberin.

„Wenn man alle historischen Debatten seit 70 Jahren um die Bewältigung des Nationalsozialismus, um Schuld der deutschen Bevölkerung an der NS-Zeit und dem Krieg, am Holocaust beiseite schiebt oder aber wenn man diese gar nicht (so genau) kennt, dann meine ich, mag man in der Tagebuchschreiberin ein heutiges, recht typisches AfD-Mitglied oder einen AfD-Gesinnten erkennen, der einerseits durchaus über eine höhere Bildung verfügen mag und beherzt anpackt, aber gleichzeitig stereotyp über seine Mitmenschen urteilt und Flüchtlinge verurteilt, der scheinbar lustige Zeichnungen von in Not geratenen Menschen anfertigt und süffisant Ereignisse beurteilt“, schreibt Büloff.

Von Peter Degener