Potsdam-Tagebuch 1945: Sollte man ein solches Zeugnis abdrucken?

Potsdam

Margarete Ehmigs Potsdamer Tagebuch des Kriegsendes 1945 endet mit dem Satz „der Alltag beginnt wieder“. In der Tat war die später so genannte „Stunde Null“ für viele Deutsche eher Wiederanfang als Neubeginn, eher Fortsetzung als Umkehr. Ihr letzter Eintrag vom 16. Mai breitet das geistige Gepäck aus, das die Tagebuchschreiberin in die Zeit nach dem Ende des Dritten Reichs mitnahm.

Die Lektüre des Berichts befremdet 75 Jahre später

75 Jahre später befremdet seine Lektüre gleich doppelt: Es verschlägt den Atem, dass der totale Zusammenbruch der inneren und äußeren Welt die Zeitgenossen nicht zuallererst in Reue, Scham und Selbstvorwürfe stürzte. Und es macht zugleich staunen, dass unsere Gesellschaft trotz ihrer mentalen Erblasten heute als ein insgesamt gefestigtes liberales Gemeinwesen dasteht, das mit ungeteilter Abscheu auf die NS-Vergangenheit blickt.

Gerade darum ist Margarete Ehmigs Tagebucheintrag ein wertvolles Zeugnis, das historische Einbettung verlangt statt nachgeborenem Unverständnis. Zwei Wochen nach der Kapitulation in Berlin veranschaulicht ihre Notiz die tastend beginnende Ablösung der Überlebenden von der Welt des nationalsozialistischen Wahns. Von ihr und ihrem „von unten“ gekommenen Führer trennte die Verfasserin seit jeher die deutschnationale Grundhaltung, die mit dem Nationalsozialismus seit 1933 nur ein allerdings bis zum Untergang reichendes Zweckbündnis eingegangen war. An seine Stelle tritt im Moment der Niederlage die Rückbesinnung auf eine nationalkonservative Religiosität. Sie gibt der Verfasserin in der empfundenen Katastrophe Festigkeit und immunisiert sie auch vor der Selbstmordwelle, die besonders im Osten Deutschlands zu einem Massenphänomen wurde.

Hitler verwandelt sich vom allmächtigen Retter zum alltäglichen Politiker

So fühlt sie sich dem Schicksal ihres 1938 durch Freitod aus dem Leben geschiedenen Ehemannes zwar emotional verbunden, ohne ihn aber als Aufforderung zur Nachahmung zu akzeptieren. Der Selbstmord ihres Gatten wird Margarete Ehmig rückblickend vielmehr zum Vermächtnis einer Regimedistanzierung, deren seherische Kraft sie seinerzeit sträflich verkannt habe und nun umso mehr zur Richtschnur ihres Denkens erhebt.

Im selben Maße schrumpft ihr heroisierendes Führerbild auf Menschenmaß und verwandelt sich Hitler vom allmächtigen Retter zum alltäglichen Politiker, der Geist durch Gefühl ersetzt und den Sinn für das politisch Mögliche verloren habe.

Die Niederlage nur als Vorgeschichte des Wiederaufstiegs zu alter Größe

In anderer Hinsicht bewegt sich die Tagebuchnotiz vom 16. Mai 1945 wiederum noch ganz in der Denkwelt einer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, der die Niederlage nur als Vorgeschichte des Wiederaufstiegs zu alter Größe begreifbar ist.

Den Tod des Diktators verklärt diese Erzählhaltung zum Heldenopfer eines Märtyrers, der das Beste wollte und der Heimtücke aus den eigenen Reihen erlag – erkennbar klingt in diesem Siegfriedmotiv die Melodie einer zweiten Dolchstoßlegende an, die den militärischen Widerstand gegen Hitler als ruchlosen Verrat begreift und mit der Schuld am eigenen Untergang belädt.

Die siegreichen Besatzer wiederum nimmt die Tagebuchschreiberin ganz selbstverständlich als bloße Bedrücker wahr und ihre sie begrüßenden Landsleute als würdelose Kapitulanten, die ihre weiße oder rote Fahne nach dem Winde hängen – hier wird noch einmal deutlich, wie sehr der 8. Mai, den wir heute überwiegend als Datum der Befreiung von Tod und Verderben verstehen, für die Zeitgenossen zuallererst die Besiegelung der Katastrophe bedeutete.

Über allem steht die Sicht selbst ein Opfer zu sein

Über allem aber steht im Denken schon der ersten Nachkriegsstunde die Selbstviktimisierung der Besiegten, die nur sich selbst als Opfer sehen konnten und wollten, aber die Opfer des selbst in alle Himmelsrichtungen getragenen Weltbrandes und der selbst zu verantwortenden Drangsalierung und Verfolgung fast gänzlich ausblendeten.

Wie im ganzen Tagebuch ist auch im letzten Eintrag Margarete Ehmigs weder von jüdischen noch politischen Opfern die Rede und auch nicht von den Greueln der deutschen Besatzungsherrschaft und nicht von den Heerscharen befreiter Zwangsarbeiter, Kriegsgefangener und KZ-Insassen, die als displaced persons in diesen Wochen hungernd und orientierungslos durch das zerstörte Land irrten.

Ein solches Zeugnis abdrucken? Ein eindeutiges Ja!

Bleibt die Frage, ob man solche Einlassungen einer Zeugin der deutschen Zusammenbruchgesellschaft heute überhaupt abdrucken sollte. Die Antwort ist eindeutig: Ja, man soll. Wir gewinnen aus der Vergangenheit nur dann Orientierung für die Zukunft, wenn wir uns ihrer oft verstörenden Andersartigkeit aussetzen und sie nicht nach der Elle unserer Gegenwartsmaßstäbe zurechtschneiden.

Erst aus dem erkannten Abstand, der unser Denken von dem der damaligen Zeit trennt, können wir ermessen, wie erfolgreich sich unsere Gesellschaft seit dieser Zeit gewandelt hat und wie sehr dieser Erfolg immer wieder verteidigt werden muss.

Von Martin Sabrow