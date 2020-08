Potsdam

Bei ihrer nächsten Sitzung soll die Stadtverordnetenversammlung über einen Vorentwurf zu einem Bebauungsplan Nr. 162 abstimmen. Nach den Vorstellungen des Fachbereichsleiters Stadtplanung und Stadterneuerung, Andreas Goetzmann, soll die „ Kleingartenanlage Angergrund“ in der Nähe von Horstweg und Dieselstraße im Süden Babelsberg, die die Form eines Dreiecks hat, eine dauerhafte Kleingartenanlage gemäß dem Bundeskleingartengesetz werden – was die Bebauung mit Wohnraum unmöglich machen würde. Zugleich sei geplant, die direkt an den Horstweg grenzende größere rechteckige Fläche neben dem Angergrund als „ Erholungsgärten“ mit der Flurstücknummer 168 auszuweisen. Hier müsse aber erst noch ein Vorentwurf entwickelt werden, so Goetzmann.

Tamax-Geschäftsführer bei Pressetermin vor Ort

Mit diesen Planungen der Stadt dürfte der langwierige Streit um die Flurstücke aber längst nicht beendet sein. Bei der Pressekonferenz der Stadtverwaltung waren mit Geschäftsführer Alexander Tank und Projektmanager Olaf Gohl auch zwei führende Vertreter des Bauunternehmens Tamax anwesend. Tank und Gohl sagten der MAZ, sie seien nicht gewillt, sich mit den Plänen der Stadt abzufinden. Tamax, das Teile des Flurstückes „ Angergrund“ 2014 erworben hat, werde falls notwendig den Klageweg beschreiten.

„Es ist relativ eindeutig, dass es derzeit keine Kleingärten mehr sind“, sagte Tamax-Geschäftsführer Tank anschließend über die beiden in Rede stehenden Flurstücke. Schließlich seien Teile schon geräumt worden. Tank geht zum davon aus, dass die Stadt die als „ Erholungsgärten“ auszuschreibenden Flächen langfristig doch bebauen wolle. Tatsächlich stehen Erholungsgärten nicht unter dem strengen gesetzlichen Schutz wie eine dauerhafte Kleingartenfläche. Sollten für „ Erholungsgärten“ Bebauungspläne doch geändert werden, müssen nicht zwingen Ersatzflächen geschaffen werden.

Ziel bleibt die Wohnbebauung

Die Stadt baue selbst viel Wohnraum und brauche diesen auch, betonte Tamax Geschäftsfühtrer Tank. Die Nutzung des Angergrunds als bezahlbarer Wohnraum sei nützlich und sinnvoller als Kleingartenflächen. „Wir glauben nicht, dass es unsere Verpflichtung ist, die Kleingartenanlage auf unserem Gebiet umzusetzen.“ Auch wenn die Nutzung der Flächen durch einen Rechtsstreit noch lange blockiert bleiben würden, werde Tamax an ihrem Ziel einer Wohnraumbebauung festzuhalten. „Wir denken sehr langfristig.“

Goetzmann sagte zumindest für die Stadtpolitik: „Im Kern glaube ich nicht an eine breit angelegte Grundsatzdiskussion.“ Der Fachbereichsleiter Stadtplanung stimmte aber auch zu, dass aufgrund der Uneinigkeit der Pächter und den Interessen des Wohnungsbauunternehmens die Situation vor Ort „absolut“ nicht einfach sei. Es sei bisher nicht möglich gewesen, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Tamax habe natürlich das Recht, den Klageweg zu gehen.

Satzung vermutlich nicht vor Herbst 2021 als Satzung verabschiedet

Bis es dahin kommt, wird es noch dauern. Sollte die Stadtverordnetenversammlung den Plänen noch zustimmen, gehen diese in die Ausschüsse und müssen von unterschiedlichen Behörden genehmigt werden. Auch die Öffentlichkeit hat ein Wort mitzureden. Götzmann geht davon aus, dass die „ Kleingartenanlage Angergrund“ nicht vor Herbst 2021 als Satzung verabschiedet wird. Erst danach könnte Tamax klagen.

Von Rüdiger Braun