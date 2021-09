Potsdam

Astor Piazzolla war einer der markantesten und mitreißendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Mit der Verschmelzung von Folklore, Jazz, Pop und westlicher Orchestermusik gelangen ihm neue, eingängige Klangbilder. Verwunderlich, dass sein 100. Geburtstag am 11. März bei den deutschsprachigen Fernsehstationen so gut wie keine Beachtung fand. Lediglich der Deutschlandfunk widmete dem weltberühmten Erneuerer des argentinischen Tangos einige Sondersendungen.

Astor Piazzolla mit dem Bandoneon. Quelle: Imago

Allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz entstand im Potsdamer T-Werk aber eine Gastproduktion mit dem Titel „Piazzollas Tango“. Ein Tausendsassa, der Potsdamer Künstler Michael Ihnow, wirft für die „Hommage an den Tango-Rebell“ seine ganze Leidenschaft und Meisterschaft in die Waagschale. Ihnow agiert als Produzent, Regisseur und Choreograph, Schauspieler, Sänger und feuriger Paartänzer. Dabei kann der gebürtige Märker auf höchste argentinische Weihen verweisen. Von einem großen Auftritt mit seiner Tanzpartnerin Celia Millán im Teatro Argentino in La Plata kam Ihnow 2000 mit einer Ehrenbürgerschaft der Stadt zurück.

Unsittliche Bordellmusik

Leben und Werk von Astor Piazzolla pendelten zwischen Schmerz und Glücksmomenten, Heimatliebe und Weltbürgertum. Von seinen Landsleuten wurde Piazzolla zunächst verachtet und sogar gehasst. Zum einen stand der Tango im Ruf, eine wilde, unsittliche Bordell- und Unterschichtenmusik zu sein. Zum anderen wollten die Musiker und Tänzer die herkömmliche Form gewahrt wissen. „Man kann in Argentinien alles verändern, nur den Tango nicht“, meinte Piazzolla einmal. Es dauerte Jahrzehnte, bis er zum Nationalhelden wurde. „Das Lied ,Adiós Nonino‘, das Astor in einer bitteren halben Stunde nach dem Tod seines Vaters 1959 in der Küche schrieb, ist heute in Argentinien fast eine Nationalhymne“, erzählt Michael Ihnow. Er erzählt in der Aufführung zwischen den Tänzen, die einen Bogen von den subkulturellen Anfängen bis hin zur glamourösen Weltmusik schlagen, Piazzollas wechselvolle Künstlerbiografie nach. Vier großartige Live-Musikern sowie die in Dessau lebende argentinische Profitänzerin Celia Millán unterstützen ihn dabei.

Bandoneon aus Deutschland

Außerhalb von Argentinien werden andere Piazzolla-Stücke, etwa „Oblivon“ und „Libertango“, viel häufiger gespielt. Doch mit diesen Ohrwürmern wird man dessen komplexem Werk nicht gerecht. Die Familie des vierjährigen Astors war aus wirtschaftlicher Not aus dem paradisischen Mar del Plata nach New York ausgewandert. Im Friseursalon seines heimwehkranken Vaters lief von früh bis spät traditionelle Tangomusik. Sein Sohn bekam mit acht Jahren ein Bandoneon geschenkt. Das tragbare Orgelinstrument war 1845 in Deutschland von Heinrich Band erfunden worden. Der nostalgische, traurige, samtene Klang fand dann aber unter den italienischen und spanischen Einwanderern in den Hafenkneipen von Buenos Aires den meisten Anklang.

Allerwelts-Einflüsse

Astor Piazzolla erlebte die Blütezeit des Jazz in New York und liebte es, auf dem Klavier Bach zu spielen. Als er 16 war, kehrte er mit seiner Familie nach Argentinien zurück. Er wollte Komponist werden und orientierte sich an den Wegbereitern der Moderne, an Prokofjew, Ravel, Strawinsky, Bartók und Hindemith. Diese Einflüsse erkannte auch die Komponistin Nadia Boulanger, bei der Piazzolla 1954 in Paris studierte. „Sie vermisste eine individuelle Handschrift und bat Astor, einen Tango auf dem Klavier zu spielen“, erzählt Ihnow. Seine Partnerin schlüpft dann in die Rolle der Boulanger und ruft: „Du Idiot! Merkst Du nicht, dass das der echte Piazzolla ist. Die gesamte andere Musik kannst Du fortschmeißen!“

Szene aus „Piazzollas Tango“ mit Michael Ihnow und Celia Millán. Quelle: Promo

Michael Ihnow hat am eigenen Leib erfahren, wie ihn immer wieder die Tango-Leidenschaft packt. Im Alter von zehn Jahren beschloss der gebürtige Ludwigsfelder –gemeinsam mit seinem Freund, dem heutigen Schriftsteller Falko Hennig – dass er Künstler werden wollte. Er ging an die Gret-Palucca-Schule nach Dresden. „Dabei sind Ballett und Tango das glatte Gegenteil. Ballett geht nach oben und Tango in die Erde“, meint Ihnow. Er war 17 Jahre festes Ensemblemitglied an der Staatsoper Dresden und an der Komischen Oper Berlin. Heute ist er neben seinen Arbeiten für die Deutsche Oper und für das Kudammtheater auch als Filmschauspieler tätig. In der Krimiserie „Die Diplomatin“ spielt Ihnow neben Natalja Wörner den stellvertretenden Botschafter, der seine Chefin immer wieder bremsen muss. „Leider habe ich viel zu wenig Zeit, meine Tango-Leidenschaft auszuleben. Doch in der Corona-Krise konnte ich mich nun endlich Piazzolla zuwenden“, erklärt er.

Keine Berühungsängste

Auch in Piazzollas Biografie gab es immer wieder äußere Anlässe, die seinem Leben eine neue Richtung gaben. Vor der argentinischen Militärdiktaur, die von 1976 bis 1983 herrschte, flüchtete er nach Italien. Seine Kompositionen, der Tango Nuevo, entfachte in Europa eine wahre Tango-Begeisterung. Tanzschulen nahmen den Tango Argentiono ins Standard-Repertoire auf. Es entwickelten sich aber auch andere Stilistiken. Die Tango-Szenen in Paris oder in Finnland legten eine ganz eigene Dynamik an den Tag. Piazzolla hatte schon in den 1960er Jahren auch E-Gitarren einbezogen und durch Fusion-Projekte deutlich gemacht, dass es keine reine Lehre geben kann. Es entstand die Idee de Weltmusik. Nach seinem Tod ging der Tango mit House, Trip-Hop, Drum and Bass und Electro neue interessante Verbindungen ein. In der Potsdamer Aufführung kommt auch ein Saxophon und eine Bassklarinette zum Einsatz.

Brandenburger ehren Piazzolla bei Youtube Astor Piazolla hinterließ 300 Tangos, 50 Filmmusiken und Dutzende Schallplatten. Der Komponist und Bandoneonspieler prägte weltweit das Musikleben. Seine Musik ist in Klubs und auf kleinen Bühnen genauso zuhause wie in großen Konzertsälen. Das Catori Quartett des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt nahm die Komposition „Tangata“ auf. Sie wird zum 100. Geburtstag von Piazolla auf den BSOF-Youtube-Kanal hochgeladen (BSOF.de). Ein Trailer zu „Piazzollas Tango. Hommage an den Tango-Rebell“, der Produktion von Michael Ihnow, ist unter http://piazzollastango.com zu sehen.

Ihnow zeigt sich von diese Wechselwirkung durch internationale Kontakte fasziniert. Requisiten wie ein Reisekoffer oder ein Röhrenradio vergegenwärtigen auf der Bühne das schmerzliche Emigrantenthema. Natürlich war es geplant, den 100. Geburtstag des Begründers des Tango Nuevo mit einer Live-Aufführung zu feiern. Ihnow stellte immerhin mit acht Kameras einen Live-Mitschnitt her. Zur Feier Piazzollas wurde am 11. März ein Trailer ins Internet gestellt. Die Premiere im Potsdamer kann nun endlich im Potsdamer E-Werk über die Bühne gehen.

Piazzollas Tango: 1. und 2. Oktober 2021, 20 Uhr, Schiffbauergasse, Potsdam

Von Karim Saab