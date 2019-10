Potsdam

Das Potsdamer Schwimmbad blu musste am Samstagnachmittag wegen technischen Problemen geschlossen werden. Das teilten die Stadtwerke über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, Unternehmens-Sprecher Göran Böhm bestätigte auf MAZ-Nachfrage das Problem. Auch am Sonntag musste das Schwimmbad geschlossen bleiben. Ob und wann das Schwimmbad am Montag wieder öffnet, konnte Böhm nicht sagen.

Filter bereits nach acht Stunden defekt

Das Problem: Wegen leichter Auffälligkeiten bei der Keimbelastung des Duschwassers habe man zusätzliche Filter einbauen lassen. „Die sollten normalerweise vier Wochen halten, waren aber schon acht Stunden nach Einbau dichtgelaufen, sodass nicht mehr richtig Wasser mehr aus den Duschen kam“, berichtet Böhm.

In der Folge haben die Mitarbeiter am Samstag ab 16 Uhr keine weiteren Besucher ins Schwimmbad gelassen, am Sonntag gar nicht erst geöffnet. „Der zuständige technische Dienstleister hat leider keinen 24-Stunden-Dienst, sodass wir erst am Montagfrüh auf eine Lösung des Problems hoffen können“, sagt Böhm. „Genaueres können wir erst dann sagen.“

Mit Blick auf die Keimbelastung betont Böhm: „Eine gesundheitliche Gefahr für die Badegäste hat nicht bestanden.“

Von MAZonline