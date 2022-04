Potsdam

Das Problem einen Termin beim Bürgerservice zu bekommen, ist weiterhin groß. Aufgrund der anhaltenden Kritik am Bürgerservice der Stadtverwaltung Potsdam hatte die Behörde das Service-Angebot zu Beginn dieser Woche bereits umgestellt.

Zum einen wurde die die Online-Plattform zur Terminbuchung überarbeitet, so dass Termine jetzt zwei bis drei Monate im Voraus buchbar sind. Zum anderen werden derzeit fünf neue Mitarbeiter eingearbeitet und seit dieser Woche sind zwei zusätzliche Schalter im Stadthaus an der Friedrich-Ebert-Straße geöffnet. Dort können Behördenangelegenheiten ohne Termin erledigen werden. Wer jedoch glaubt, dass „ohne Termin“ derzeit auch „schnell“ heißt, der irrt sich.

„Es wird weiterer Anstrengungen bedürfen“

An den ersten beiden Tagen gab es eine lange Schlange vor dem Potsdamer Rathaus. Einige standen stundenlang an, andere wurden sogar abgewiesen. Das Problem ist der Behörde bekannt. „Es wird weiterer Anstrengungen bedürfen, um den Service auf das erwartete Maß zu verbessern“, bestätigte Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage am Dienstag. Es habe dazu bereits weitere Abstimmungsrunden zusammen mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gegeben, sagte er.

Was ist geplant?

Ziel der Stadtverwaltung ist es, im Bürgerservice die Zahl der Arbeitsplätze aufzustocken und in den kommenden Wochen die Zahl der freien Online-Termine weiter zu erhöhen.

Wie viele Termine werden derzeit pro Tag abgearbeitet?

Laut Stadtsprecher Jan Brunzlow werden täglich rund 400 Termine von der Stadtverwaltung abgearbeitet.

Wie lange im Voraus bekomme ich aktuell online einen Termin?

Aktuell werden über die Online-Buchungsplattform Termine drei Monate im Voraus vergeben. Stand 12. April 2022: Der Großteil der Termine ist ausgebucht.

Was ist, wenn im Onlinekalender kein freier Termin mehr steht?

Wer dringend einen Termin braucht, hat „die Option, ohne Termin zum Rathaus zu kommen und zu warten, bis man aufgerufen wird“, sagt Brunzlow

Wie lange warte ich derzeit am Rathaus auf einen Termin?

Die Warterei in der Schlange hat sich an den ersten beiden Tagen teilweise bis mehreren Stunden hingezogen.

Gibt es vor Ort Sitzmöglichkeiten? Gibt es Getränke und Essen?

Die Stadtverwaltung hat auf den großen Andrang reagiert und am Dienstag „zunächst im Warteraum Stühle ergänzt. Wenn insbesondere in den Morgenstunden der Bedarf an Sitzmöbeln weiterhin hoch ist, werden weitere Sitzgelegenheiten geschaffen“, teilte die Verwaltung mit. Getränke und Essen gibt es vor Ort nicht.

Muss ich in der Schlange stehen bleiben oder ziehe ich eine Nummer?

Zunächst heißt es erstmal warten. In den ersten beiden Tagen verteilten Mitarbeiter der Verwaltung nach einiger Zeit Nummernkärtchen an die Menschen in der stetig länger werdenden Schlage. Mit dieser Nummer ist es möglich, kurz aus der Schlange auszuscheren, sich Getränke oder etwas zu Essen zu kaufen – ein Bäcker ist um die Ecke.

Gibt es eine digitale Anzeige?

Nein, derzeit nicht. Die gab es mal, aber das System wurde abgeschafft und lässt sich nicht wie erhofft reaktivieren. Die Anschaffung eines neuen Wartenummernsystem ist jedoch vom Oberbürgermeister beauftragt, teilte Brunzlow mit. Dabei wird es sich voraussichtlich um ein handytaugliches Verfahren handeln, bei dem Termin-Benachrichtigungen direkt auf die Displays der Wartenden kommen.

Die digitale Anzeigetafel des Bürgerservices im Rathaus von Potsdam im Jahr 2014. dpa-Bildfunk +++ Quelle: Bernd Settnik/ dpa

Ein Zeitpunkt, ab dem das neue Verfahren eingesetzt werden kann, wurde jedoch nicht genannt.

