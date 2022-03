Potsdam

„Es hat mich schon immer interessiert, wie können sich Unternehmen präsentieren?“, sagt Tilo Bonow. Nach dem Abitur am Helmholtz-Gymnasium in Potsdam hat er deshalb eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht und im Anschluss Medienmanagement studiert. Fasziniert haben ihn zudem schon immer Gründer, die die Welt verändern wollen, die ein digitales Produkt haben oder eine Innovation. Auch Mittelständler, die erkannt haben, dass es wichtig ist, das eigene Unternehmen zu digitalisieren, interessieren ihn.

Ins Berufsleben ist er bei den drei Samwer-Brüdern, die sich unter anderem durch Rocket Internet einen Namen gemacht haben, gestartet. Vier Jahre war er dort und hat irgendwann gemerkt, dass er nicht in einem Konzern arbeiten möchte, sondern mit und für Unternehmer, die etwas Neues wagen.

Unterstützung für Social Media, Content Marketing, Influencer

Um das Jahr 2006 entstanden viele neue Gründungen wie zum Beispiel MyVideo.de und verschiedene soziale Netzwerke. Bonow fiel auf, dass klassische Kommunikationsagenturen diesen Gründern nicht helfen konnten. Sie kannten sich oft schlichtweg nicht aus in der Materie, verstanden nicht, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren. „Diese Neuen, die tickten ganz anders, waren viel schneller, brauchten auch Unterstützung für Social Media, Content Marketing, Influencer“, erinnert sich Bonow. Irgendwo müssten sie andocken können, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdient haben, fand er.

Wenn es also niemanden gibt, der das anbietet, dann wollte der damals 26-Jährige das übernehmen. In seinem ehemaligen Kinderzimmer bei seinen Eltern in Stahnsdorf gründete er sein Unternehmen Piabo, eine Plattform für Gründer im Digitalbereich. „Wenn du Unternehmer bist und eine spannende Idee hast oder ein spannendes digitales Produkt, dann können wir dir helfen“, lautete sein Angebot.

Linkedin, Momox, Tinder und Facebook

Und dieses Angebot kam an, denn diese neuen Jungunternehmer hatten keine Erfahrung mit den Medien, wussten nicht, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert, hatten keine Kontakte, auch nicht zu potenziellen Investoren. Mangel an Kunden hatte das Unternehmen nie. Im Gegenteil. „Wir schauen ganz genau, für wen wir arbeiten, an wen wir glauben, und agieren dabei wie ein Investor“, erläutert der Unternehmer die Vorgehensweise. Zu denen, an die der Piabo-Gründer glaubte, gehören zum Beispiel das berufliche Netzwerk Linkedin, der Anbieter für den Ankauf von gebrauchten Artikeln Momox, der Venture Fonds von BMW und die Kennenlern-App Tinder. Auch für den Gang von Facebook nach Deutschland arbeitete das Unternehmen. Selbstverständlich werden die Kunden bei ihrem Gang auf internationale Märkte unterstützt. Denn digitale, technologiebetriebene Unternehmen kennen heute keine Grenzen mehr. Eine App funktioniert überall auf der Welt.

Und noch etwas ist dem Unternehmer wichtig. „Ob im Umweltbereich oder im Finanzwesen: Überall gibt es Technologien, die die Dinge besser, schneller, einfacher, leichter für die Menschen machen. Darauf liegt unser Fokus.“ Den Menschen die Geschichten dahinter zu erzählen, damit sie verstehen, sie müssen keine Angst haben, die Computer nehmen ihnen die Arbeit nicht weg, sie können die Arbeit vielmehr erleichtern, das macht ihm Freude.

Gerade war Bonow mehrere Wochen in den USA und Großbritannien. Nach wie vor kommen viele der Innovationen aus dem Silicon Valley. Piabo hilft mit der entsprechenden PR vielen Unternehmen von dort, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen.

„Jeden Tag passieren neue Dinge“

Im 15. Jahr seines Bestehens hat das Unternehmen 15 Millionen Dollar Umsatz gemacht und agiert weltweit. Über solche Zahlen hat der große, schlanke 42-Jährige damals nicht nachgedacht. „Mal 20 Mitarbeiter zu haben. Das könnte ganz ordentlich sein“, war eher seine Überlegung. Heute sind es mehr als 100. Sorge, sein Geschäftsmodell könnte sich bald überleben, hat Bonow nicht. „Ich habe vermeintlich schon alles gesehen und gehört und dennoch, jeden Tag passieren neue Dinge, kommen neue Dinge auf uns zu, wie zum Beispiel im letzten Jahr Blockchain.“ Da habe er sich auch erst einarbeiten müssen und schauen, wie man damit umgehen kann. Auch die Kanäle hätten sich verändert. Am Anfang waren es die gängigen Medien, jetzt Podcast, Instagram, Linkedin, Twitter.

Gründer auf ihrem Weg nach oben zu begleiten, macht ihm nach wie vor großen Spaß. „So bleibt man immer wach“, weiß der heutige Berliner. Und wenn ihm wirklich mal der Sinn danach steht, etwas ganz Anderes zu machen, spielt er Schlagzeug oder Klavier, hört Musik, geht ins Musical oder fährt raus nach Brandenburg und läuft durch den Wald oder fährt mit Freunden Boot

Von Elvira Minack