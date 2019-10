Todesursache im Fall Britney bleibt unklar

Innenstadt

Wenn es keine Straftat war, was war dann der Grund für Britneys Tod? Diese Frage stellen sich viele Menschen und sie werden vorerst wohl keine Antwort darauf bekommen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat als Strafverfolgungsbehörde ihre Ermittlungen eingestellt, weil die Gerichtsmediziner keine Anzeichen einer Straftat feststellen konnten. Sie behält aber die Pressehoheit in dem Fall, lässt allerdings offen, ob die Polizei weiterermittelt.

Die Polizei selbst jedoch lehnt jede Auskunft ab, verweist auf die Staatsanwaltschaft. Beide Ermittlungsbehörden wiesen mehrere MAZ-Anfragen zurück. Es bleibt damit offen, ob die Öffentlichkeit jemals etwas über die genaue Todesursache erfährt.

Todesursache bleibt offen

Das am Dienstagmittag vor zwei Wochen von zu Hause verschwundene und dann am Mittwoch vermisst gemeldete Mädchen war eine Woche später tot in der Havel gefunden und am Donnerstag letzter Woche obduziert worden. Ihr Körper wies keine Zeichen einer Fremdeinwirkung auf. Ob die Gerichtsmedizin schon eine Todesursache festgestellt hat, ist nicht bekannt. Aus Gründend des Persönlichkeitsschutzes der Angehörigen gibt die Staatsanwaltschaft dazu nichts bekannt.

Von Rainer Schüler