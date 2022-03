Potsdam

Damals im Herbst 2020, als der Schmerz noch in allen Fasern seines Herzens saß, hatte Grigore C. den weiten Weg nach Deutschland auf sich genommen. Das Amtsgericht Potsdam hatte den Rumänen als Zeugen vorgeladen. Doch Grigore C. – ein gebrochener, von Freunden gestützter Mann – war umsonst angereist: Weil die Angeklagte und ihre Verteidigerin dem Gericht unentschuldigt fern blieben, fand keine Verhandlung statt. Grigore C. kehrte unverrichteter Dinge in die Heimat zurück.

Im Frühjahr 2022 sitzen die wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Schaustellerin Sandra H. (49) und ihre Anwältin Heide Sandkuhl nun doch auf den für sie bestimmten Plätzen. Jetzt ist es Grigore C., der fehlt. Dabei ist der 32-Jährige nicht irgendein Zeuge, der über das tödliche Unglück auf dem Potsdamer Herbstvolksfest 2019 berichten soll. Grigore C. war unmittelbar dabei, als eine junge Frau im Neuen Lustgarten von einem der Karussells geschleudert wurde und starb. Er war ihr Kollege. Er war ihr Freund. Es heißt, sie war seine große Liebe.

Andrada saß beim Rummel in Potsdam wie immer an der Kasse

Andrada (29) war Grigore C. gefolgt, nachdem bei einem Stahnsdorfer Schaustellerbetrieb angeheuert hatte. Grigore C. packte beim Auf- und Abbau der Fahrgeschäfte an, erledigte Reinigungsarbeiten, sammelte auf dem Kult-Karussell „Playball“ die Chips ein. Andrada saß an der Kasse. So war es auch 29. September 2019 – zunächst.

Was aus seiner Sicht dann geschah, hat Grigore C. wenige Stunden nach dem Unglück der Polizei zu den Akten gegeben. Dieses Vernehmungsprotokoll verliest Richter Alexander Jahns am nunmehr dritten Verhandlungstag.

Opfer kontrollierte die Sicherheitsbügel auf dem Rummel in Potsdam

Laut Protokoll war der Juniorchef zur Kasse gekommen und hatte Andrada eine Pause angeboten. Als sie wieder auf ihren Platz zurückkehren wollte, seien vier Personen im Kassenhäuschen gewesen: Die nun angeklagte Sandra H. – sie habe das Karussell gesteuert – und deren Mutter. Zudem der Juniorchef – er habe kassiert – und dessen kleiner Sohn. Grigore C. berichtet, dass Andrada daraufhin zu ihm aufs Karussell gekommen sei, um sich anderweitig nützlich zu machen: um zu kontrollieren, ob die Sicherheitsbügel korrekt angelegt sind und um Chips einzusammeln.

Die erste Tour sei normal abgelaufen. Doch als man den Fahrgästen gerade beim Aussteigen behilflich sein wollte, sei das Karussell plötzlich und ohne den üblichen Warnton angefahren, habe immer weiter beschleunigt und sich immer schräger aufgestellt. Er habe sich in der Mitte der Plattform festgehalten und „Stopp!“gerufen. Aber Sandra H. und ihre Mutter hätten nicht reagiert. „Ich konnte sehen, dass sie sich unterhielten. Sie schauten nicht mal in Richtung der Plattform.“

Zeuge beschreibt tödliches Karussell-Unglück in Potsdam

Andrada klammerte sich an den Bügel einer Gondel. „Sie schrie vor Angst“, schildert Grigore C., „bei jeder Runde fiel es ihr schwerer, sich festzuhalten.“ Dann habe er ein dumpfes Geräusch gehört. „Andrada war nicht mehr da. Obwohl ich nicht sah, wie sie vom Karussell gefallen war, wusste ich, dass genau das in diesem Moment passiert war.“

Schaustellerin soll in Potsdam falschen Knopf am Playball bedient haben

Grigore C. beschreibt die Angeklagte als „ansonsten sehr aufmerksam“: In diesem Moment sei sie aber „völlig unkonzentriert und abgelenkt“ gewesen, „völlig verantwortungslos“. Er glaube, sie habe den falschen Knopf betätigt: Es gebe einen schwarzen fürs Schließen der Bügel, einen grünen fürs Öffnen der Bügel und daneben den ebenfalls grünen Knopf für die Automatik.

Die Anklage geht wie Grigore C. von einem Bedienfehler aus. Der Betreiber des Karussells beharrt indes darauf, dass Sandra C. das Karussell überhaupt nicht in Gang gesetzt habe. Sie selbst hat sich bisher nicht geäußert.

Automatik-Betrieb funktionierte laut Gutachter auf Rummel in Potsdam

Was nun aktenkundig ist: Anders als vom Betreiber behauptet und auch von einem Sachverständigen angenommen, der das Karussell vor dem Unfall überprüft hatte, funktioniert der Automatik-Betrieb sehr wohl. Allerdings setze sich das Karussell dabei mit zehn Sekunden Verzögerung in Gang, dafür aber äußerst stark. Zu dieser Beschreibung passt die Aussage einer weiteren Augenzeugin.

Sophia Ö. (17) wartete mit einer Freundin am Fuße des „Playball“ auf die nächste Runde. Kurz nachdem das Karussell zum Stehen kam, sei es plötzlich „voll Speed“ wieder durchgestartet. „Die Mitarbeiter waren noch drauf. Sie konnten die Leute noch festmachen und retten“, schildert die Schülerin unter Tränen. „Es haben alle geschrien.“ Doch „die blonde Frau“ am Bedienpult habe sich unterhalten.

Zeuge im Prozess in Potsdam: „Karussell Playball war anspruchsvoll“

Zeuge Karsten K. (48) hat den „Playball“ selbst eine Saison lang gesteuert. Er beschreibt das Karussell als anspruchsvoll, es erfordere vollste Konzentration. „Wenn ein Rekommandeur keinen Respekt vor einem Fahrgeschäft hat, sollte man aufhören“, so K. Er arbeite inzwischen als Ladenbauer. – Die Verhandlung wird am 6. April fortgesetzt.

