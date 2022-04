Potsdam

Bereits ab Dienstag, 26. April 2022, wird der durchgehende Straßenbahnverkehr nach und von Potsdam West wieder aufgenommen. Nachdem am vergangenen Dienstag eine ältere Trinkwasserleitung aus Gussmaterial auf der Kastanienallee in Höhe der Kantstraße gebrochen war, musste der Straßenbahnverkehr in Richtung Potsdam-West und zurück eingestellt werden.

Lesen Sie auch Ein Wasserrohrbruch in Potsdam hat erhebliche Auswirkungen auf den Tram-Verkehr dreier Linien.

Die ungewollte Unterbrechung des Tram-Verkehrs wurde kurzerhand auch dazu genutzt, am Ort der Havarie ein benachbartes Teilstück, das nach Einschätzung der Experten „ebenfalls bruchgefährdet“ war, gleich mit auszutauschen.

Aufgrund der Bauarbeiten wurde mit einer Wiederaufnahme des Straßenbahnverkehrs zunächst erst Ende des Monats gerechnet. Am Montag dann aber die gute Nachricht: „Aufgrund der fortschreitenden Reparaturarbeiten in Bezug auf den Wasserrohrbruch im Bereich Kastanienallee/Kantstraße verkehren die Linien 91, 94 und 98 ab Dienstag, 26. April 2022, Betriebsbeginn, wieder planmäßig bis Bahnhof Pirschheide bzw. Schloss Charlottenhof“, hieß es in einer Mitteilung des Verkehrsbetriebs in Potsdam.

Von MAZonline