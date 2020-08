Potsdam

An der Langen Brücke in Potsdam sind am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Nach Auskunft der Feuerwehr hat der Volvo an der Babelsberger Straße vermutlich einen Abbiegefehler begangen; die Tram krachte in seine Fahrerseite. Der Feuerwehr zufolge hat es sechs Verletzte gegeben, von denen vier in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Laut Feuerwehr sind Straße und Tramstrecke mittlerweile wieder frei.

Von maz-online/ rai