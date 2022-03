Potsdam

Trennungen vom Partner sind immer schmerzvoll, besonders wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind. Immerhin: Neueren Studien zufolge kriegen 93 Prozent aller Paare die Trennung bei allem Streit doch irgendwie auf die Reihe und einigen sich vor allem in einer zentralen Frage: Wie geht es mit der Erziehung unserer Kindern weiter?

Das Leben zur Hölle gemacht

Schon 2013 hatten die Sozialforscher Sabine Walper, Jörg Fichtner und Katrin Normann in einer Studie jedoch berichtet, dass sieben Prozent das nicht schafften. Diese von den Forschern „Hochkonflikthafte Trennungsfamilien“ genannten Paare beschäftigen Sozialberater, Jugendämter und nicht zuletzt Familienrichter bis an die Schmerzgrenze.

Wenn Vertreter dieser Institutionen glauben, es sei endlich geschafft, sitzt Wochen später prompt der Mann oder die Frau mit einer neuen haarsträubenden Geschichte über zerstochene Autoreifen oder gebrochene Versprechen vor dem Sozialberater oder dem Amtsrichter. Über Monate, ja Jahre machen sich die früheren Partner wegen des Unterhalts, des Sorgerechts oder des früheren Hausstandes das Leben zur Hölle.

Kinder durch frühe Gewalterfahrung zwischen Eltern traumatisiert

Für solche scheinbar hoffnungslos zerstrittenen Paare testet die Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher mbH (GFB) derzeit eine neue App. Sie soll helfen, einen einvernehmlichen Zustand vor allem für die Kinder herbeizuführen. Sechs Paare befinden sich derzeit in einem von der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam finanzierten Versuch.

„Die Kinder sind der Grund, dass wir uns als Stiftung Großes Waisenhaus für die App engagieren“, sagt Geschäftsführer René Schreiter. „Wir hoffen, dass sie funktioniert und wir für die betroffenen Kinder eine Trennung der Eltern erträglicher machen können.“ Kinder solcher „Hochkonflikthaften Trennungsfamilien“ seien oftmals durch die frühe Gewalterfahrung zwischen ihren Eltern traumatisiert und auch im späteren Leben beeinträchtigt. Deshalb wolle die Stiftung handeln.

Erste App-Version bereits 2017 ausprobiert

Ein Vergleich mit Problempaaren ohne App soll bis spätestens in einem Jahr entscheiden, ob die „Trennungs-App“ künftig regulär in solchen Verfahren angewandt und von den Jugendämtern finanziert werden soll. Bezahlt werden müssten dabei vor allem Sozialberater, die bei der Anwendung der App eine wichtige Rolle spielen und deshalb zusätzliche Arbeit haben.

Entwickler der App ist der Sozialarbeiter und Informatiker Jens Hemker. Der Leiter des Jugendhilfeverbunds Potsdam beschäftigt sich schon seit 2015 mit dem Problem. Erste Versionen einer App wurden schon ab 2017 von Paaren in Trennung ausprobiert. Seit März 2021 sind sechs Paare an einer Vorstudie zum eigentlichen Test der App beteiligt.

Zu den Kerneinheiten der App gehört derzeit ein sogenanntes „Übergabebuch“. Das dient als Kommunikationsplattform für die Paare, vor allem rund um die Kinder. In der Funktion „Absprachen“ wiederum sind solche klar formuliert und können stets nachgelesen werden. Außerdem gibt es das Feld „Termine“, wo die nächsten Treffen bei den Sozialberatern vermerkt sind.

Beschränkte und beobachtete Kommunikation ist wichtig

„Was wir mit der App in die Beziehung reinbringen, ist vor allem soziale Kontrolle“, sagt Hemker. Die Nachrichten, die die Paare auf der Plattform austauschen, werden von ihren Sozialberatern mitgelesen. Die Sozialberater legen auch fest, wie oft Nachrichten ausgetauscht werden und wie lang sie sein dürfen. Das hat Gründe. Zerstrittene Paare nutzen Plattformen gerne zur Eskalation. Ungebremst münden Unterhaltungen oft in bloßen Beschimpfungen. Bei beschränkter und beobachteter Kommunikation überlegen die Beteiligten sich dagegen genau, was sie mitteilen wollen.

Dank der Sparte „Absprachen“ können sich die Teilnehmer überdies nicht mehr herausreden, bestimmte Vereinbarungen hätte es überhaupt nicht gegeben. In der Sparte „Termine“ legen schließlich die Sozialberater das nächste Beratungstreffen fest, nachdem sie die separat eingegangenen Vorschläge des Paares miteinander abgeglichen haben. Überlässt man nämlich diesen die Terminabsprache selbst, sabotieren sie sich mit schöner Regelmäßigkeit gegenseitig.

Verschiedene Ebenen der Kommunikation

Es scheint zunächst widersinnig, dass sich ausgerechnet sehr zerstrittene Paare auf solch ein App-Arrangement mit überwachter Kommunikation einlassen. Es gibt aber Motive, genau das zu tun. Manchmal seien die Partner einfach so mit den Nerven am Ende, dass sie nur noch ein Ende des Dramas wollten und sich nach einer Lösung sehnten, sagt Hemker. Manchmal gehe ihnen auch einfach nur das Geld aus oder sie hätten ständig neue Urteile der Richter satt.

Das wesentliche Element der App sei ihr disziplinierender Einfluss. Vor allem verhindere sie auch Missverständnisse. „Es gibt verschiedene Ebenen der Kommunikation“, erläutert Hemker. „Es gibt die Sachebene und es gibt die Beziehungsebene.“ Eine Äußerung könne rein sachlich gemeint sein, aber vom Gegenüber auf der Beziehungsebene ankommen. Die Mutter schreibt im „Übergabebuch“ zum Beispiel: „Du hast beim Packen ihres Ranzens das Englischbuch vergessen.“ Sie will damit vielleicht nur einen reibungslosen Schulunterricht absichern. Der Vater jedoch liest es als Spitze gegen seine angebliche Inkompetenz und wird wütend. In solchen Fällen missglückender Kommunikation könnten die Berater eingreifen.

„Die Berater fungieren so als Modell“, sagt Hemker. „Sie können vorleben, wie man sich zum Wohl des Kindes verhalten kann.“ Hemker und Reiter hoffen, dass die App mit solchen Methoden tatsächlich helfen kann, auch bei den Problempaaren schließlich eine eivernehmliche Lösung herbeizuführen. Bedingung sei natürlich, dass beide Partner bereit seien, das Arrangement anzunehmen und auch dabei zu bleiben. Doch nur zu oft litten sie beide so sehr unter der Situation, dass sie es tatsächlich durchhielten.

Die Berater lesen mit und der Ton wird sachlicher

Seit 2017 seien etwa 20 Paare mit der App und ihren Vorläufern begleitet worden, sagt Hemker. „Viele Trennungspaare berichteten von einer deutlichen Entspannung in gegenseitigen Gesprächen.“ Hemker fällt ein Paar ein, das sich ständig über die schulischen Leistungen seines Kindes stritt und sich gegenseitig die Schuld dafür gab. „Da waren Vorwürfe, dass man das Kind nicht ausreichend bei den Hausaufgaben begleitete, zu viel Fernsehen schauen ließ, das Kind abends zu lange aufblieb und daher morgens nicht ausgeschlafen zur Schule gehen konnte“, so Hemker.

Erst als die Eltern die App nutzten und nun wussten, dass die Berater alle Nachrichten mitlasen, rissen sie sich zusammen. „Es entstand ein sachlicher Ton“, sagt Hemker. „Die Trennungseltern stellten fest, dass sich mit dieser Art des Gesprächs Probleme lösen lassen, dass sie weniger Energie in den Streit ,investieren’ müssen und den Kopf für andere Dinge frei haben.“ Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Nicht nur gingen die Partner fairer miteinander um – ihr Kind wurde auch in der Schule besser.

Ob das nur ein Einzelfall oder dem grundlegenden Einfluss der „Trennungs-App“ zu verdanken ist, soll ein im Mai startender großer Versuch zeigen. Dann wird es einen weiteren Durchlauf mit bis zu 20 Trennungspaaren geben. Deren Geschichte wird mit Paaren verglichen, die keine App hatten. Dann soll sich zeigen, ob die Trennungs-App tatsächlich das Zeug dazu hat, „hochkonflikthafte Paare“ zu zähmen.

