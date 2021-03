Potsdam

„Das sieht hier immer so schlimm aus“ sagt ein Anwohner des Bassinplatzes und zeigt auf den überfüllten Mülleimer neben der St.-Peter-und-Paul-Kirche. Ein Kaffee oder eine Pizza zum Mitnehmen bedeuten in der augenblicklichen Pandemie-Zeit, es wird im Gehen konsumiert oder man sucht sich in größerem Radius eine Sitzgelegenheit – doch wohin anschließend mit dem Müll? Essen und Trinken hat sich seit den Schließungen von Restaurants und Cafés ins Freie verlagert. Einige Gastronomiebetriebe haben auf den Verkauf außer Haus umgestellt.

Vor dem Restaurant sitzen ist nicht erlaubt

Sitzgelegenheiten vor der Tür sind den Betreibern nicht erlaubt. Der Bassinplatz mit dem Wochenmarkt ist stark besucht. Auch die Skate-Plattform in unmittelbarer Nähe wird gut genutzt und die angrenzende Parkanlage gehört zu den beliebten Aufenthaltsorten für eine Rast. Die Folge: Einige Müllbehälter sind häufig so vollgestopft, dass nichts mehr hineinpasst. Zusatzproblem: Was heraushängt wird von den Krähen herausgezupft und in der Landschaft verteilt.

Stadt räumt Mehraufwand ein

„Wir haben wegen der corona-bedingten Schließungen von Restaurants und Cafés viel mehr zu tun gehabt“ sagt Thomas Schenke. Er ist unter anderem für die Pflege der öffentlichen Grünflächen und Plätze verantwortlich. Die kritischen Ecken wie der Bassinplatz, die Freundschaftsinsel oder das Gebiet auf dem Kiewitt sind ihm bekannt. Die Stadt möchte auf den verstärkten Bedarf reagieren und die Anzahl der Müllbehälter anpassen. Aktuell sind zehn weitere geplant, zwei sollen in Kürze gegen größere ausgetauscht werden, so Schenke. Gerade auf Kinderspielplätzen hat die Stadt auf den steigenden Bedarf reagiert und die zu kleinen Mülleimer bereits gegen größere, krähensichere ausgetauscht.

Außerdem sei die Einteilung von zusätzlichen Pflege-Kapazitäten, die normalerweise ab dem 1. April beginnen würde, bereits seit einiger Zeit hochgefahren worden. Insbesondere an sonnigen Tagen müsste aber an stark besuchten Orten sogar mehrmals täglich geleert werden. Ein großes Problem sind zudem die Krähen. Rund ein Viertel der stadteigenen 693 Müllbehälter sind inzwischen als „krähensicher“ eingestuft. Doch Müllbehälter laden mitunter dazu ein, große Müllmengen abzuladen, argumentiert ein Angestellter des Stadtentsorgungsunternehmens STEP, der die Müllbehälter regelmäßig entleert. Dies haben auch vier Mitarbeiter des Haus- und Grundstückservice ROM häufig erlebt. Sie pflegen im Auftrag des Grünflächenamtes einen Teil der Grünanlagen im Stadtgebiet Potsdam.

Die Stadt möchte die Bürgerinnen und Bürger über das sogenannte Maerkerportal mit einbeziehen. Sie können über das Online-Portal Missstände, zu denen auch überfüllte Müllbehälter zählen, per Smartphone melden.

Maerker steht als kostenfreie App zur Verfügung. Die Adresse lautet: https://maerker.brandenburg.de/bb/potsdam

Von Frauke Zimmer