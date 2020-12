Groß Glienicke

Der Groß Glienicker See führt immer weniger Wasser – der Pegel befindet sich seit Wochen auf einem Rekordtief von rund 29,81 Meter über dem Meeresspiegel. Zum Vergleich: Der Höchststand wurde im Jahr 1970 mit 32,11 Meter Wasserstand registriert.

Auf der eher flachen Ostseite des Sees, die zum Land Berlin gehört, liegen Stege trocken, die Uferlinie hat sich dort verschoben. Um mindestens 1,3 Meter ist der mittlere jährliche Wasserstand des Groß Glienicker Sees seit 1990 gesunken. Im Schnitt ist der See etwa sechs Meter tief.

Anzeige

„Keine realistische Möglichkeit, um Wasserstand zu heben“

Mit dem Titel „Dramatisch sinkender Wasserstand: Was wird aus dem Groß Glienicker See?“ ist eine Anfrage an die Senatsverwaltung des Berliner Abgeordneten Daniel Buchholz ( SPD) überschrieben. Die jetzt vorliegende Antwort des Umweltbereichs und des Bezirksamts Spandau ist ernüchternd: „Aus Sicht des Bezirks und des Landes bestehen keine realistischen Möglichkeiten, mit vertretbarem Aufwand den Wasserstand des Sees künstlich zu heben.“

Das grundsätzliche Problem: Der Groß Glienicker See speist sich maßgeblich durch Grundwasser. Davon bildet sich durch die heißen Sommer und die zunehmende Verdunstung des Regens zunehmend weniger.

Zugleich habe der „Strukturwandel in der Abwasserentsorgung zu einer kanaltechnischen Erschließung der Gebiete rund um den Groß Glienicker See und zu einem Wegfall der künstlich anthropogenen Erhöhung der Grundwasserneubildung“ geführt. Die Entnahme von Trinkwasser durch die nahen Wasserwerke Kladow und Beelitzhof der Berliner Wasserbetriebe spiele dagegen „eher eine untergeordnete Rolle“, schreibt die Senatsverwaltung.

Das Ufer im nördlichen Teil des Groß Glienicker Sees. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kleiner See und Teich im Gutspark sind längst verschwunden

Groß Glienickes Ortsvorsteher Winfried Sträter (Groß Glienicker Forum) hat den Prozess der Verlandung auch auf Potsdamer Seite bereits an verschiedenen Stellen festgestellt. „Man sieht es am gelben Schilf, dass im Sommer offenkundig nicht mehr im Wasser stand. Auch an der Badestelle muss man tiefer hineingehen und die zwei Inseln im See sind mittlerweile deutlich größer geworden“, zählt er auf. Der sogenannte „Kleine See“ zwischen Waldsiedlung und Ritterfelddamm sei ebenso verschwunden, wie der Teich im Gutspark. „Vor zehn Jahren gab es diesen Teich noch, jetzt ist er komplett ausgetrocknet“, so Sträter. Wenn man Kartenmaterial mit Satellitenbildern vergleicht, ist das Verschwinden des bis zu 100 Meter durchmessenden Gewässers deutlich erkennbar.

Beide Kleingewässer speisen sich durch Regenwasser, das aus den etwas höher gelegenen Lagen an der Bundesstraße 5 über eine alte Eiszeitrinne stammt, die das Wasser bis in den Groß Glienicker geführt hat. Dieser natürliche Zufluss ist laut Sträter komplett versiegt.

Das Kernproblem ist die fehlende Neubildung von Grundwasser

Kernproblem bleibe dennoch der sinkende Grundwasserspiegel.„Dem Groß Glienicker See droht ein Schicksal, das vom eigentlichen See nur noch ein Teil übrig bleiben wird. Er ist sehr tief und wird nicht trocken fallen, aber wenn es in dem Tempo weiter geht, haben auch die Anrainer von Seegrundstücken keine große Freude mehr an diesem See“, sagt er.

Wäre das Verlanden des Sees immerhin eine Chance zur Lösung des jahrzehntealten Uferwegstreits auf Potsdamer Seite? Könnte ein Weg durch eine langfristig verschobene Uferlinie abseits der Privatgrundstücke entstehen?

Sträter zweifelt das an. Das hänge von den vertraglichen Verhältnissen ab. Am östlichen Ufer gebe es teils konkrete Festlegungen, wo die Grundstücke enden. „Bei uns ist es in Teilen so, dass die Grenze nicht festgelegt ist, sondern das Grundstück mit der Uferlinie mitwächst. Eine Spekulation darauf ist für uns keine Option“, erklärt Sträter.

Das Gewässer ist ansonsten ökologisch in einem guten Zustand

Vom sinkenden Pegel abgesehen, geht es dem Groß Glienicker See dagegen gut. Die umfangreichen Maßnahmen gegen zu große Phosphor-Einträge von Berliner und Brandenburger Seite durch Einleitung von Niederschlägen und Abwässern seit den 1990er Jahren haben Wirkung erzielt. „Hinsichtlich des Phytoplanktons befindet sich der See im guten ökologischen Zustand“, schreibt die Senatsverwaltung.

Auch die Badegewässerbewertung nach EU-Kriterien attestiert dem Gewässer aufgrund hoher Sichttiefen und geringer Keimzahlen einen „ausgezeichneten Zustand“ und „eine hohe Bedeutung für die Naherholung“.

Von Peter Degener