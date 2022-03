Potsdam

Der Krieg in der Ukraine hat die Menschen in Potsdam zutiefst betroffen gemacht. Die Hilfsbereitschaft ist groß: Es wurden private Spendenaktionen und viele weitere Aktionen gestartet. Aktuell gibt es mehrere Spendenaufrufe.

Rund 1400 Russen und knapp 900 Ukrainer in Potsdam leben bereits vor dem Krieg in Potsdam. Viele Flüchtlinge sind zudem in den vergangenen Tagen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine in Potsdam angekommen – am 11. März 2022 wurde in Potsdam die zweite Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine eröffnet. Die Metropolishalle ist nun im Gespräch – mit bis zu 500 Plätzen. Es gibt aber auch jene, die nun den Weg in die Ukraine auf sich nehmen, um zu kämpfen.

Krieg in der Ukraine: Spenden und helfen in Potsdam

Sie möchten den Menschen aus der Ukraine helfen? Dann finden Sie hier einen Überblick über die aktuellen Hilfsaktionen in Potsdam.

Sie möchten den Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine spenden? Eine Sammlung seriöser Spendenaktionen in Potsdam auf der Plattform www.helpto.de aufgelistet.

Sie möchten geflüchteten Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft anbieten oder andere Hilfsaktionen gründen? Dann melden Sie sich bei der Stadt Potsdam per Mail an ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de. NEU: Die Koordinierung der Hilfen hat die Awo übernommen. Hilfs- und Wohnangebote oder Anfragen Geflüchteter an: info@awo-potsdam.de. sowie über die Internetseite ukraine-hilfe.awo-potsdam.de .

► Ankündigungen für aktuelle (und seriöse) Spenden- und Hilfsaktionen für die Flüchtlinge in Potsdam gerne auch an potsdam-stadt@MAZ-online.de schicken, die Infos werden hier im Newsblog veröffentlicht.

Dieser Newsblog wird laufend aktualisiert.

Potsdam braucht Platz Mit mehr als 2000 Geflüchteten aus der Ukraine muss Potsdam rechnen in diesem Jahr. Auch wenn nicht alle auf einmal da sind, sucht die Stadt dringend Unterkünfte. Die Metropolishalle ist weiter eine Option. Containerbauten sollen auch her. Denn: Hotelzimmer müssen bald geräumt werden . Die Urlaubssaison beginnt.

Was mache ich, wenn das Gas knapp und teuer wird? Wer eine Gasheizung für sein Haus hat, muss mit heftig steigenden Kosten rechnen. Lohnt sich daher ein Umstieg? Ein Experte rät tatsächlich dazu. Sein Tipp: Wärmepumpe . Sogar für Altbauten.

Am 10. April: Solimarkt für Geflüchtete im Freiland Nächste Woche Sonntag findet auf dem Gelände des Freilands von 13.00 bis 17.00 Uhr ein sogenannter Soli-Flohmarkt statt. Alle Gewinne der Stände werden gespendet. Außerdem spendet das Freiland die, für die Verkäufer anfallende, Standmiete, sowie den Gewinn aus dem Essensverkauf. Die Infrastruktur für die Stände werden vom Freiland zur Verfügung gestellt. Für Auf- und Abbau werden noch Helfer gesucht. Zwar hat die Feuerwehr bereits Hilfe angeboten, allerdings sind aktuell immer noch zehn Schichten offen.

Jeder der möchte, darf seine eigenen Habseligkeiten dort verkaufen. Auf der Seite des Freilands heißt es dazu: "entstaubt Eure Platten und sortiert Euren Schrank aus!"

Wer helfen oder verkaufen möchte, kann das Freiland über die Kontaktdaten auf ihrer Internetseite erreichen: https://www.freiland-potsdam.de/kontakt

Potsdam baut Zivilschutz aus Im Notfall die 112 - Feuerwehr und Rettungsdienst kommen. Das System funktioniert. Doch Potsdam hat große Defizite beim Zivilschutz. Angesicht des Kriegs gegen die Ukraine und seine Auswirkungen hat die Stadt erkannt, dass sie fast keine Infrastruktur hat, um die Bevölkerung in einer Krise zu versorgen. Das soll sich nun ändern, kündigen Oberbürgermeister und Feuerwehrchef an.

Unterkünfte: Stadt mietet Metropolishalle Lange wurde darüber schon spekuliert - nun ist die Entscheidung gefallen : Die Stadt wird die Metropolishalle am Filmpark in Babelsberg für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen anmieten. Bis zu 500 Plätze wird es dort geben. Die Halle war zuletzt ein Corona-Impfzentrum. Die letzten Veranstaltungen fanden dort vor der Corona-Pandemie statt.

Benefizkonzert für die Ukraine am 2. April Solisten und das Ensemble der Städtischen Musikschule Potsdam musizieren am 2. April um 17 Uhr für den Freundes- und Förderkreis des Klinikums Ernst von Bergmann. Stattfinden wird das Konzert im Friedenssaal des Großen Waisenhauses zu Potsdam in der Lindenstraße 34a.

"Krieg ist immer schlimm, ob vor 300 Jahren oder heute. Das unsägliche Leid, das ein Krieg hervorbringt, betrifft in erster Linie die Kinder. Sie müssen meist den höchsten Preis zahlen“, sagt René Schreiter, Geschäftsführer der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam. Deshalb werden während des Benefizkonzertes Kinder und Jugendliche zu hören sein, die helfen wollen, indem sie die Kraft der Musik wirken lassen.

Neben klassischen und modernen Werken werden auch Werke ukrainischer Komponisten gespielt , unter anderem von Reinhold Moritzewitsch Glière. Auch traditionelle ukrainische Musik wird zu hören sein. "Dass das Konzert dann auch noch unter der Caritas-Figur, die auf dem Dach des Hauses und über Potsdam schwebt, stattfinden wird, gibt mit ihrer Bedeutung einen zusätzlichen Sinn: Nächstenliebe und Wohltätigkeit“, erklärt Heike Lupuleak, Direktorin der Musikschule.



Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird herzlich gebeten. Einlass beginnt um 16.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, eine FFP2-Maskenpflicht sowie die 3G-Regel.

Wer das Konzert nicht besuchen kann, der kann Diefür den Freundes- und Förderkreis des Klinikums Ernst von Bergmann. Stattfinden wird das Konzert im Friedenssaal des Großen Waisenhauses zu Potsdam in der Lindenstraße 34a."Krieg ist immer schlimm, ob vor 300 Jahren oder heute. Das unsägliche Leid, das ein Krieg hervorbringt, betrifft in erster Linie die Kinder. Sie müssen meist den höchsten Preis zahlen“, sagt René Schreiter, Geschäftsführer der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam. Deshalb werden während des Benefizkonzertes Kinder und Jugendliche zu hören sein, die helfen wollen, indem sie die Kraft der Musik wirken lassen., unter anderem von Reinhold Moritzewitsch Glière. Auch traditionelle ukrainische Musik wird zu hören sein. "Dass das Konzert dann auch noch unter der Caritas-Figur, die auf dem Dach des Hauses und über Potsdam schwebt, stattfinden wird, gibt mit ihrer Bedeutung einen zusätzlichen Sinn: Nächstenliebe und Wohltätigkeit“, erklärt Heike Lupuleak, Direktorin der Musikschule.Einlass beginnt um 16.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, eine FFP2-Maskenpflicht sowie die 3G-Regel.Wer das Konzert nicht besuchen kann, der kann hier spenden.

Spielen und Basteln im Heidehaus Babelsberg Jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr bietet die Flüchtlingshilfe Babelsberg den geflüchteten Frauen und ihren Kindern eine Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen. Im Heidehaus Babelsberg kann nun bei einer Tasse Tee erzählt, gemeinsam gespielt oder gebastelt werden, wie das Heidehaus auf Facebook schreibt. Auch die Möglichkeit, den nahegelegenen Spielplatz zu besuchen, wird es geben.

In Zukunft werden sich "die Angebote nach den Interessen und Bedürfnissen der Besucher:innen richten", heißt es weiter.

Gitarre gegen Babynahrung: Tauschbar in Babelsberg Auf Initiative von Simone Uhrig, Inhaberin der Immobilienvermittlung Correct Immobilien, entsteht im Babelsberger Weberpark , Alt Nowawes 65, eine "Tauschbar". Bislang hatte sie dort, unterstützt vom Brandenburger Salon, dem Verein Fördert Frau in Potsdam und dem DRK, Sachspenden für die Ukraine-Hilfe angenommen und drei Transporter auf die Reise geschickt. Nun kommt eine Tauschbörse . Dort kann man gebrauchte Dinge erwerben - Zahlungsmittel sind Hilfsgüter wie Babynahrung, Seite, Damenhygieneartikel, Zahnbürsten, Konserven oder Fertignahrung.

Öffnungszeiten: 4.-8. April, 16-19 Uhr, sowie 9. April, 10-15 Uhr

Am Mauerweg in Teltow flattern noch bis zum späten Nachmittag 1100 bunte Papierkraniche in den Kirschbäumen. Die Aktion von zwei Potsdamerinnen und einer Berlinerin nimmt eine japanische Tradition auf, die Kraniche als Symbole des Friedens und als Wunscherfüller sieht. Mit dem Event fordern die Initiatoren ein Ende des Ukraine-Krieges. Ab 15.30 Uhr werden die nach Origami-Art gefalteten Vögel wieder aus den kurz vor der Blüte stehenden japanischen Kirschbäumen geholt, und jedermann kann sich Kraniche mitnehmen, um sie zu Hause oder anderswo als Friedenszeichen aufzuhängen.



Licht aus Heute um 20.30 Uhr ist „Earth Hour“. Immer am letzten Samstag im setzen Menschen, Städte und Unternehmen aus der ganzen Welt ein Zeichen für den Klimaschutz und unseren lebendigen Planeten, indem sie für eine Stunde in den eigenen vier Wänden oder an Denkmälern und offiziellen Gebäuden das Licht ausmachen. Heute soll mit der Earth Hour zudem „ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt“ gesendet werden.





Sondertrikots der Adler werden versteigert



"Das Leid der Menschen ist nicht in Worte zu fassen und nicht zu ertragen. Wir wollen und werden unterstützen, wo wir nur können“, so Potsdams Cheftrainer Bob Hanning. Der Erlös wird zu 100% der gemeinnützigen Plattform HelpTo zur Verfügung gestellt.



Weitere Informationen unter Der Handball Drittligist 1. VfL Potsdam wird beim heutigen Heimspiel Sondertrikots tragen, die in den ukrainischen Nationalfarben gehalten sind. Nach dem Spiel werden die Shirts versteigert."Das Leid der Menschen ist nicht in Worte zu fassen und nicht zu ertragen. Wir wollen und werden unterstützen, wo wir nur können“, so Potsdams Cheftrainer Bob Hanning. Der Erlös wird zu 100% der gemeinnützigen Plattform HelpTo zur Verfügung gestellt.Weitere Informationen unter www.vfl-potsdam.de

Alle Einnahmen zugunsten der Ukraine 16 Wasserballspiele sind für den heutigen Samstag und den morgigen Sonntag im blu-Bad geplant – die beiden Männermannschaften der Potsdam Orcas sowie der U14-Nachwuchs bei der ostdeutschen Meisterschaft sind im Einsatz.



Als Zeichen der Solidarität werden die Orcas alle Einnahmen der Veranstaltung inklusive Spenden an den Freundes- und Förderkreis Klinikum Ernst von Bergmann weiterreichen, der mit diesem Geld medizinische Hilfe für Krankenhäuser im ukrainischen Kriegsgebiet leistet.



Die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen, Klara Geywitz (SPD), hat ihre Teilnahme zugesagt. Die Potsdamerin war einst Präsidentin des Landesschwimmverbands Brandenburg.

Eine Potsdamer Familie mit Herz Caren und Patrick von Hertzberg haben geflüchteten Musikerinnen ein Haus zur Verfügung gestellt – gemeinsam mit Donata Gräfin von Brockdorff unterstützen sie ihre Gäste auf vielfältige Weise – ein ganz besonderer Termin steht am morgigen Sonnabend im Kalender. [ hier weiterlesen Foto: Julius Frick Caren (hinten 2.v.l.) und Patrick von Hertzberg (hinten r.) und Donata Gräfin von Brockdorff (hinten 3.v.l.) mit ihren ukrainischen Gästen vor dem Haus in der Großen Weinmeisterstraße. Foto: Julius Frick

Mehr miteinander reden Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Bürgerhäuser, Nachbarschaftstreffs und Soziokultureinrichtungen hatten sich zu einem Vernetzungs- und Austauschtreffen, um gemeinsam zu überlegen, wie sich Hilfsangebote und Unterstützung für die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach Potsdam gekommenen Menschen am besten koordinieren und am effektivsten umsetzen lassen Eines war den Teilnehmenden klar: So wie es jetzt gerade läuft, geht es nicht mehr lange gut. Zusammen wurde ein offener Brief an Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verfasst. Jetzt hat die Stadtverwaltung reagiert. [ hier weiterlesen

Klimaschutz und Krieg Hunderte Menschen haben in Brandenburg bei Aktionen für mehr Klimaschutz mitgemacht. Die Organisation Fridays for Future hatte in Brandenburg in rund 20 Städten dazu aufgerufen, darunter in Potsdam , Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Luckenwalde, Prenzlau, Senftenberg und Wittenberge. In Potsdam machten mindestens 200 Menschen mit. Auf Transparenten stand "Tut endlich was!" oder "Stop Putins Öl und Gas". Die Klimaschützer forderten angesichts des russischen Angriffs auch Solidarität mit der Ukraine . Weltweit fanden Klimaproteste unter dem Motto #PeopleNotProfit statt. Foto: Julius Frick Auch der Ukraine-Krieg wurde bei der Demo thematisiert Foto: Julius Frick "Wir müssen jetzt raus aus fossilen Infrastrukturen“, sagte Noemi Mundhaas von Fridays for Future Potsdam. "Jetzt ist der Zeitpunkt, erneuerbare Energien auszubauen." Die Stimmung dafür in der Bevölkerung müsse genutzt werden.



Die Umweltschützerin kritisierte auch, dass die Bundesregierung von Katar Flüssigerdgas beziehen will, damit Deutschland unabhängiger von russischem Gas wird. Die Situation der Menschenrechte dort gilt als problematisch. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Ricarda Budke ging am Freitag nach eigenen Angaben ebenfalls auf die Straße. " Wir dürfen die weltweite Klimakrise angesichts der anderen drängenden Krisen nicht aus dem Blick verlieren “, forderte sie.

Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle News, Reportagen und Geschichten aus und über Potsdam unter www.maz-online.de/Potsdam.

Von MAZonline