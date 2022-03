Metropolishalle bleibt Option

Die Metropolishalle am Filmpark Babelsberg könnte kurzfristig zur Auffangstation für ankommende Ukraine-Flüchtlinge umgebaut werden. "Wir haben die Halle heute mit dem DRK besichtigt. Sie kann kurzfristig zur Verfügung stehen, wenn das Land uns den Bedarf signalisiert", sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) der MAZ. Noch gebe es aber Kapazitäten in anderen Aufnahmestellen in Brandenburg. Auch am Sonnabend kamen wieder hunderte Geflüchtete in Potsdam an. Sie kommen zunächst in der Biosphäre und im Treffpunkt Freizeit unter.