Irina ist mehr als drei Tage unterwegs auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine.. Die 20 Jahre alte Studentin sitzt in einer Halle mit Palmen, die als Notunterkunft dient . Diese ist Teil der Biosphäre, die nebenan einlädt, eine exotische Welt tropischer Pflanzen und Tiere zu entdecken.

Irina ist aus einer Welt der Bomben geflüchtet. Das Viertel, in dem sie wohne, sei zerstört, sagt sie. Das Wohnhaus ihrer Familie sei bombardiert worden. Ihre Eltern und ihr Bruder sind in der Ukraine geblieben. "Alle sind noch dort.“ Ihr Bruder, ein Polizist, kämpft im Krieg, ihre Mutter hat einen russischen Pass. Über einen Messenger-Dienst hält sie Kontakt zu ihnen. Die Geografiestudentin hat in der Biosphäre übernachtet und will nach Hannover weiterreisen, wo sie Freunde hat.



Irina hofft nach ihrer Ankunft in Deutschland, dass sie schnell wieder in die Ukraine zurückkehren kann. Aber sie glaube nicht daran, sagt die Studentin aus Charkiw. (Von Oliver von Riegen und Silke Nauschütz, dpa)