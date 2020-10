Golm/Eiche

Die Busse nach Golm und Eiche müssen ab 19. Oktober eine Woche lang wegen Straßenbauarbeiten in der Reiherbergstraße umgeleitet werden. Betroffen sind die Linien 606 und N14 zum Bahnhof Golm. Der Potsdamer Verkehrsbetrieb informierte am Montagmorgen, dass diese Linien vom kommenden Montag, 19. Oktober ab Betriebsbeginn bis voraussichtlich zum darauf folgenden Freitag, 23. Oktober nicht durch die gesamte Kaiser-Friedrich-Straße fahren können.

Zwischen den Haltestellen Am Alten Mörtelwerk und dem bahnhof Golm fahren diese Busse stattdessen nördlich über das Wohngebiet Altes Rad und die Straße In der Feldmark. Die Umleitung gilt für beide Richtungen.

Diese Haltestellen werden nicht bedient

Für die Linie 606 gilt: Die Haltestellen Bhf Golm/Universität, Am Urnenfeld, Kuhforter Damm, Ehrenpfortenbergstr., Baumschulenweg und Ecksteinweg werden in beiden Richtungen nicht bedient. Die Haltestellen Golmer Fichten, Zum Großen Herzberg, Eichenring und Mehlbeerenweg werden in beiden Richtungen zusätzlich bedient.

Für den Nachtbus N 14 gilt: Die Haltestellen Am Urnenfeld, Kuhforter Damm, Ehrenpfortenbergstr., Baumschulenweg und Ecksteinweg werden in Richtung Joh.annes-Kepler-Platz nicht bedient. Die Haltestellen Golmer Fichten, Zum Großen Herzberg, Eichenring und Mehlbeerenweg werden in Richtung Joh.-Kepler-Platz zusätzlich bedient.

Von MAZonline