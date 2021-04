Potsdam

Am Donnerstagabend war eine 19-jährige Radfahrerin um kurz nach 22 Uhr in Drewitz auf dem Radweg parallel zur Nuthestraße in Richtung Neuendorfer Straße unterwegs. In Höhe der Straßenbahnbrücke bemerkte sie drei dunkel gekleidete Personen.

Nach Angaben der 19-Jährigen habe einer aus dem Trio eine Glasflasche nach ihr geworfen und sie damit am Kopf getroffen. Sie habe es mit der Angst zu tun bekommen und sei weitergefahren, schilderte sie später den Vorfall gegenüber Polizeibeamten. Ihr Freund verständigte schließlich die Polizei. Zur Versorgung der Kopfwunde wurde die junge Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund des „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ aufgenommen.

Zeugen gesucht

Wer hat am Donnerstagabend rund um die Straßenbahnüberquerung etwas beobachtet oder kann Hinweise auf die (vermutlich männlichen) Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 zu melden oder ihre Hinweise auf der Internetwache abzugeben.

