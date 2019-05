Potsdam Potsdam - Alter Friedhof: Unbekannte Täter zerstören Grabschmuck Demolierte Engelsfiguren und gestohlene Grablichter: Auf dem Alten Friedhof in Potsdam haben unbekannte Täter randaliert. Der Friedhofsleiter hat einen Verdacht und ist entsetzt: „So etwas habe ich noch nicht erlebt“.

Grabschmuck an den anonymen Gräbern auf dem Alten Friedhof in Potsdam ist nur an ganz bestimmten Plätzen erlaubt. Quelle: Ansgar Nehls