Innenstadt

Der Investor Glockenweiß des neuen Kreativquartiers an der Plantage geht nach Kritik am neuen Finanzpartner Assiduus Development auf die Kreativwirtschaft zu. Am Dienstag lud Glockenweiß-Chef Christopher Weiß gemeinsam mit dem neuen Miteigentümer des Großprojekts zum Dialog ein – mitten im Innenhof des Rechenzentrums. Dort kamen gleich eine ganze Reihe von Konflikten zwischen dem geplanten Kreativquartier und dem bestehenden Kreativhaus Rechenzentrum (RZ) auf den Tisch

Der neue Miteigentümer

Jetzt ist klar: Kurz vor dem Kauf des Grundstücks von der Stadt wurde im Februar 2021 die Assiduus Development GmbH der finanzkräftige Partner von Glockenweiß, der aber weiterhin Mehrheitsgesellschafter ist. Nach eigenem Selbstverständnis ist Assiduus ein Entwickler, der Projekte mit moderner Nachhaltigkeit entwickelt, indem sowohl ökologische als auch soziale Faktoren eine Rolle spielen, dazu zählen „auch gemeinwohlorientierte Projekte“, sagte Gründer und Geschäftsführer Alexander Happ im Rechenzentrum. „Das Kreativquartier soll nicht am Ende der Entwicklung verkauft werden“, sondern langfristig im Portfolio bleiben.

Er wies die Vorwürfe zurück, er sei Vertreter eines dubiosen, internationalen Investmentfonds. „Ich wohne in Caputh, ich kaufe in Potsdam ein“, sagt Happ. Das durch Assiduus angelegte Geld stamme von Pensionskassen, Versorgungswerken und Versicherungen. Aber: „Wir wollen Gewinn machen, um weitere Projekte zu ermöglichen“, sagt Alexander Happ.

Die Kritik der Kreativen

Bei den Vertretern der Kreativwirtschaft kamen diese Fakten zwiegespalten an. Obwohl sie in den verschiedenen Runden Tischen, Jurys und Begleitkreisen über vieles informiert würden, sei ihnen die Existenz des neuen Co-Eigentümers vor dem jüngsten Kulturausschuss neu gewesen, kritisierte Annette Paul die Kommunikationspolitik. Immerhin: „Gut, dass sich Glockenweiß soziale Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt.“ Weiter besteht die Kritik allerdings an der mangelhaften Beteiligung der Kreativwirtschaft am neuen Quartier. Obwohl die Expertise von Beginn an in allen Runden eingefordert worden sei, wäre keiner der Vorschläge von den Architekten aufgegriffen worden, etwa zu Raumgrößen oder technischer Ausstattung. „Wir sind die Ankermieter, wir haben 8000 Quadratmeter. Aber unsere Pläne werden missachtet“, sagte der Künstler Stefan Pietryga, der den Prozess von Beginn an begleitet.

Der neue Name

Ein Nebenschauplatz mit hoher Symbolkraft ist die Frage, wie das neue Kreativquartier an der Plantage heißen soll. Bei der Online-Abstimmung unter kreativquartier.blog/name , die noch bis 25. Juni läuft, gibt es unter den sechs Vorschlägen auch den Namen „KQSMOS“. Das sei laut Weiß als respektvolle Hommage gedacht gewesen, wird im Rechenzentrum aber vor allem als dreiste Aneignung des etablierten Markenzeichens des Hauses angesehen.

Annette Paul nannte es eine „feste Umarmung, die das RZ erdrückt“, die nicht als freundlich empfunden wird. Der Investor verteidigt sich: „Das sind Ihre Flächen, die da entstehen. Es ist eine Einladung, diese in Besitz zu nehmen“, sagt Happ. Denn wenn der Abriss des Rechenzentrums mittlerweile auch nicht mehr gesetzt ist, so war das neue Kreativquartier auch als ein Ersatz für das RZ gedacht.

Doch was geschieht, wenn der umstrittene Name gewinnt? „Es könnte durchaus sein, das KQSMOS in zwei Wochen vorn liegt. Dann müssen wir uns zusammen mit dem RZ überlegen, wie wir damit umgehen“, sagte Weiß zur MAZ. Dann könnte es am 30. Juni ein weiteres Gespräch im Innenhof des Kreativhauses geben.

Die Baustelle des Kreativquartiers Potsdam an der Plantage im Juni 2021. Das Kreativquartier des Investors Glockenweiß entsteht hinter dem Portal des Langen Stalls neben Kreativhaus Rechenzentrum (RZ) und Turm der Garnisonkirche. Quelle: Peter Degener

Der Bauantrag

Unabhängig von den Inhalten ist ein Meilenstein für das Kreativquartier geschafft. Am Freitag hat Glockenweiß den Bauantrag eingereicht: 144 Aktenordner wurden ins Bauamt geschafft. Die Menge an Papier ist nötig, um den Zeitplan zu halten. „Der Antrag umfasst eigentlich nur etwa vier Ordner, aber wenn wir in drei Monaten die Baugenehmigung haben wollen, müssen alle Behörden und Ämter gleichzeitig mit den Antrag bearbeiten können“, erklärt Glockenweiß.

Von Peter Degener