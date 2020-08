Waldstadt

In der Potsdamer Waldstadt geht die Angst um: Offenbar hat es am Donnerstag mehrere versuchte Angriffe auf Kinder gegeben.

Wie die Mutter eines betroffenen, neun Jahre alten Mädchens im sozialen Netzwerk Facebook schreibt, sei ein bislang unbekannter Mann dem Kind und einer Freundin auf dem Weg von der Schule von einem Supermarkt an gefolgt und dann ihrer Tochter bis nach Hause hinterher gelaufen. Die gesamte Strecke ist nur wenige Hundert Meter lang. „Er trug noch seine Schutzmaske, ein dunkles Cap und hielt ein braunes Portemonnaie in der Hand“, heißt es im Posting der Mutter Jasmin K. An der Haustür angekommen, habe der Mann sich an die Wand gelehnt, das Kind angesprochen und gefragt, in welchem Stock es wohne. Auf Nachfrage, warum er dies wissen wolle, soll er angegeben haben, sein Handy nicht dabei zu haben.

Zum Glück war die Mutter zu Hause

„Meine Tochter hat geklingelt und gesagt, ich soll ganz schnell aufmachen“, sagt Jasmin K. im Gespräch mit der MAZ. Sie habe sich noch gewundert, weil das Mädchen einen Schlüssel habe, aber dann die Tür geöffnet. Der Mann folgte dem Mädchen dann ins Haus, das Kind rannte in die Wohnung der Familie – und der Mann bewegte sich offenbar in Richtung Keller. „Die Kleine war total aufgelöst, sie musste erst einmal Worte finden“, sagt Jasmin K. „Zum Glück hatte ich Frühdienst und war da, an alles andere möchte ich gar nicht denken.“ Ihr Mann habe dann noch den Keller abgesucht, den Mann aber nicht gefunden.

Diese Tipps gibt die Polizei Die Potsdamer Polizei rät: Eltern sollten ihren Kindern ruhig, ohne Angst zu schüren, beibringen, dass sie keinesfalls mit fremden Männern oder Frauen mitgehen, auch wenn diese ihnen etwas zeigen oder schenken wollen – etwa Tierbabys, kleine Hunde, Vögel oder Spielzeug. Grundsätzlich sollten Kinder keine Geschenke von Fremden annehmen: Geld, Süßigkeiten, Videospiele, Spielzeug. Sagen Sie Ihren Kindern, dass die Eltern niemals fremde Personen schicken würden, um sie abzuholen oder nach Hause zu fahren. Kinder sollten von fremden Personen, die sie ansprechen, immer zwei Armlängen, also drei „Elefantenschritte“ Abstand halten. Sollten Kinder zum Mitgehen oder Einsteigen aufgefordert werden, sollten sie ohne Antwort weglaufen, sich jedoch nicht verstecken, sondern auf dem schnellsten Weg zu einer Vertrauensperson oder in ein Geschäft gehen und die Polizei und die Eltern verständigen.

Die Polizei bestätigt den Vorfall, ebenso wie einen zweiten, der sich offenbar direkt im Anschluss an der Heinrich-Mann-Allee ereignete: „Am Abend erreichte mich ein Anruf einer Freundin, welche mir ebenfalls einen Vorfall schilderte, der sich heute in Waldstadt ereignet hat – auch dieser Mann sprach ein Mädchen an, verfolgte es und trug ein Cap“, so Jasmin K. Das dort angesprochene Mädchen ist ebenfalls neun Jahre alt. Der Polizei zufolge, fiel dem Kind auf, „dass ihr ab etwa Höhe des Netto-Marktes Kuckucksruf ein Mann folgte.“ Auch hier lief der Mann dem Kind bis zuhause hinterher und drängte sich dort mit ins Haus, wo er das Kind dann ansprach. Das Mädchen konnte durch die Wohnungstür hindurch seine Mutter laut fragen, ob der Fremde die Wohnung betreten dürfe – was die Mutter ihrerseits lautstark verneinte. „Als sich die Mutter dann zur Tür begab, war der Unbekannte bereits verschwunden“, so eine Polizeisprecherin.

Polizei und Schulen informiert

Beide Mütter haben die Polizei und die Schulen ihrer Töchter informiert. Andere Eltern schreiben, auch ihre Kinder hätten den Mann im Umfeld der Schulen in der Waldstadt gesehen. Die Leiterin der Waldstadt-Grundschule, Katja Kaden, reagiert sofort auf die Informationen. Auf der Schulhomepage veröffentlicht sie noch am Donnerstag eine Mitteilung an die Eltern und schreibt von einem versuchten Angriff auf ein Grundschulkind. „Kurze Beschreibung: Größe 170-180 cm. Sehr kurzes braunes Haar, schmales Gesicht, weiße Hautfarbe, spricht akzentfrei Deutsch. Bekleidet mit kurzer Militärhose, Basecap und braunem T-Shirt.“ Katja Kaden fordert die Eltern auf, ihre Kinder nicht allein zur Schule zu schicken. „Die Schule bleibt morgen während des Unterrichts verschlossen, damit sich niemand Zutritt verschaffen kann. Aufsichten werden verstärkt“, kündigt sie an. Innerhalb mehrerer WhatsApp-Gruppen von Eltern und bei Facebook wurde die Beschreibung hundertfach geteilt – immerhin passt sie bis auf kleine Details zu beiden Vorfällen.

Überwachungsvideos sollen geprüft werden

Jasmin K. hat zudem Kontakt zu dem Supermarkt aufgenommen, an dem der Mann gesehen wurde, bevor er ihre Tochter ansprach. „Er hatte laut meiner Tochter ja sein Portemonnaie in der Hand, weshalb er vielleicht dort einkaufen war“, denkt sie. Die Polizei habe angekündigt, die Überwachungsvideos des Marktes einsehen zu wollen.

Für Familie K. ist mit dem Vorfall „eine kleine Welt zusammengebrochen“, sagt Mama Jasmin. „Der Schulstart hat den Kindern wieder Freiheit gebracht, meine Tochter war so stolz, dass sie als Fünftklässlerin endlich mit Freundinnen oder allein zur Schule gehen durfte.“ Nun stehe das Mädchen „total neben der Spur“, sagt Jasmin K. „Auch wir als Eltern sind verwirrt und gehemmt, unsere Tochter hat ja überhaupt nichts falsch gemacht und wir müssen jetzt die ganze Situation verdauen und sehen, wie wir damit umgehen.“ Im Endeffekt ist sie nur ein paar Meter allein die Straße entlanggelaufen.

Polizei nimmt Meldungen ernst

Die Polizei könne kaum etwas tun, fürchtet sie. „Schließlich hat er ihr ja am Ende nichts getan, mir wurden da nicht viele Hoffnungen gemacht.“ Polizeisprecherin Juliane Mutschischk sagt: „Grundsätzlich wird die Polizei bei jedem direkt an uns gemeldeten Sachverhalt aktiv. Jede Meldung wird sehr ernst genommen und intensiv geprüft, jedem Hinweis wird nachgegangen.“ Zugleich warnt sie aber vor Panikmache. „Eltern sollten ihre Kinder zum Thema Verhalten gegenüber fremden Personen sensibel und kindgerecht informieren. Wichtig ist, ihnen damit keine Angst zu machen“, sagt sie.

„Zunächst sollten Eltern ihren Kindern grundsätzlich glauben, dass sich Sachverhalte auch so zugetragen haben wie von den Kindern geschildert. Speziell geschulte Polizisten können bei der späteren Befragung diese Glaubhaftigkeit nochmals, gemeinsam mit den Eltern überprüfen.“ Und: „Wenn Kinder durch Fremde angesprochen oder zum Mitgehen aufgefordert wurden, sollte dieses der Polizei direkt mitgeteilt werden, denn nur so können schnell erfolgversprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Von Saskia Kirf