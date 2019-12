Potsdam West

Eine 31 Jahre alte Potsdamerin ist am Freitagabend gegen 17.40 Uhr in der Maybachstraße in Potsdam schwer verletzt worden. Ein Unbekannter riss sie laut Polizei zu Boden und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Der Angriff sei unvermittelt erfolgt, die Frau habe den Täter nicht gekannt, teilt die Polizei mit. Er habe nur aufgrund ihrer massiven Gegenwehr von ihr abgelassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.

Verletzungen am Kopf

Die 31-Jährige wurde am Kopf verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Um den Unbekannten zu finden, bittet die Polizei die Bevölkerung im Mithilfe.

Die Frau beschrieb den Täter: Er sei männlich, habe ein arabisches Aussehen, eine schmächtige Gestalt und zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke und eine grau Hose getragen. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters machen?

Von MAZonline