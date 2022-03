Potsdam

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr im Kreuzungsbereich Amundsenstraße Ecke Maulbeerallee in Potsdam im Einsatz. An der Kreuzung in Sichtweite des Neuen Palais im Park Sanssouci waren zwei Pkw kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand derart großer Schaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und später abgeschleppt wurden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.. Quelle: Julian Stähle

Nach MAZ-Informationen wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt und noch vor Ort von den Sanitätern versorgt, weitere Verletzte gab es nicht; die anderen Insassen, darunter ein Kind, kamen mit dem Schrecken davon.

Mit vereinten Kräften wurde die Unfallstelle beräumt. Quelle: Julian Stähle

Wie es zu dem Unfall kommen konnte war am Morgen noch unklar. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Von MAZonline