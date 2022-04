Potsdam

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr musste der Tram- und Busverkehr auf der Zeppelinstraße unterbrochen werden. Grund ist ein Unfall an der Ecke Breite Straße / Zeppelinstraße. Offenbar hat sich dort ein Unfall mit einer Radfahrerin ereignet. Ein mit einem Container beladener Lkw stand mitten auf der Straßenbahn-Trasse, daneben lag ein Fahrrad. Die Radfahrerin wurde in eine stabile Seitenlage gebracht, wenig später traf ein Notarzt vor Ort ein. Wie eine Polizeisprecherin auf MAZ-Anfrage mitteilte, wurde die Frau bei dem Sturz leicht verletzt. Weitere Informationen zum Unfallhergang und der Unfallursache gab es zunächst nicht.

Unübersichtliche Straßenecke

Die Ecke ist bei Rad- und Autofahrern gleichermaßen unbeliebt. Bei einer MAZ-Umfrage vor acht Jahren kam die Stelle auf Platz 4 der gefährlichsten und unübersichtlichsten Stellen für Verkehrsteilnehmer. Eine Autofahrerin sagte damals gegenüber der MAZ „Kommt man aus der Breiten Straße und möchte nach rechts in die Zeppelinstraße, ist das nur mit größter Aufmerksamkeit möglich“. Ein großes Problem: Wenn die Fußgänger schon wieder rot haben und die Autos vermeintlich sicher rechts abbiegen, haben die Fahrräder an dieser Stelle noch grün. Das können die abbiegenden Autos aber kaum sehen und stellen sich regelmäßig quer vor die Radler.

Erst vor wenigen Tagen war am Luisenplatz, nur wenige hundert Meter entfernt, ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Kleintransporter gestorben. Am Samstag hatte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) dort mit einer Mahnwache dem verstorbenen 58-Jährigen gedacht.

Der Radunfall war der erste, der in diesem Jahr in Potsdam mit tödlichem Ausgang. Im vergangenen Jahr hat auf den Straßen der Landeshauptstadt ein Radfahrer sein Leben verloren, im Jahr 2020 waren es zwei.

Weitere Informationen folgen.

Von MAZonline