Auf der B2 am Abzweig in Richtung Fahrland kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach Polizeierkenntnissen waren zwei Fahrzeuge gegen 15 Uhr frontal zusammengestoßen.

Verkehrsprobleme in Potsdams Norden

Dabei wurden die beiden Fahrer leicht verletzt, einer von ihnen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe liefen am Nachmittag noch.

Der Unfall sorge für Verkehrsprobleme Quelle: Julius Frick

Wegen des Unfalls war die Kreuzung zeitweise gesperrt. Beeinträchtigt war auch der Linienbusverkehr, wie der Verkehrsbetrieb in Potsdam meldete. Demnach kamen die Linien 609, 638 und 697 wegen der Sperrung der Kreuzung nicht durch. Gegen 17 Uhr war die Unfallstelle beräumt und die B2 wieder für den Verkehr freigegeben.

