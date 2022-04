Berliner Vorstadt

In der Schiffbauergasse hat sich am Mittwochabend offenbar ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Besitzer eines Skoda teilte der Polizei eine Beschädigung an seinem Fahrzeug mit. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz in der Schiffbauergasse gestanden. Als der Halter gegen 23 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Schaden, der auf einen vierstelligen Betrag geschätzt wurde. Nach Lage der Schäden könnte der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert sein. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Von MAZonline