Potsdam: Ungewöhnliche Funde bei Grabungen in der Innenstadt

Innenstadt

Mitten in der Stadt hat Nicola Hensel in den vergangenen Monaten immer wieder illegal verscharrte Haustiere entdeckt. Ganze Skelette von Pferden, Rindern und auch einem Hund hat sie ausgegraben. Sie hat damit allerdings keinen Fall für Tierschutz oder Veterinäramt aufgedeckt, sondern einen Teil der Potsdamer Stadtgeschichte.

Tote Tiere wurden am Zaun zum Nachbarn verscharrt

Nicola Hensel ist Archäologin. Die Knochenfunde, die sie zwischen Nikolaikirche und Friedrich-Ebert-Straße gemacht hat, sind hunderte Jahre alt. „Ein Bewohner hat die Tiere im Hof vergraben, obwohl das wegen möglicher Seuchen verboten war“, sagt Hensel. Man hätte die Kadaver eigentlich gegen eine Gebühr zum Abdecker bringen müssen.

Anzeige

Gegen diese Regel verstießen allerdings viele Potsdamer. Auf der gesamten Fläche, die Hensel gerade untersucht, hat ihr Team tote Tiere gefunden - stets am Rand ihrer Grundstücke haben die Bewohner verstorbene Tiere einfach am Zaun begraben.

Die Schläuche sind Teil eines Pumpensystems – rund um den gefundenen Brunnen wird das Grundwasser abgesenkt, damit die Archäologen bis zum Grund graben können. Quelle: Varvara Smirnova

Bald werden die Überreste verschwunden sein – für ein neues Wohnquartier

Seit Februar arbeiten die Archäologen sich durch den Untergrund in Potsdams Zentrum. Sie haben 14 alte Brunnen freigelegt, und Abfallgruben frei, finden darin Reste von den Anfängen der Stadt Potsdam im Mittelalter. Während die Archäologen mit eher feinen Werkzeugen arbeiten, wird um sie herum gebaggert. Gerade setzen Bauarbeiter mit schwerem Gerät die Spundwände für eine riesige Baugrube.

In einigen Monaten werden die gerade freigelegten archäologischen Überreste, die teils 5000 Jahre alt sind, buchstäblich Geschichte sein. Dann wird dort die Tiefgarage unter dem sogenannten Block III fertiggestellt. 2023 steht darüber dann ein völlig neues Wohnquartier.

Die künftigen Bewohner stehen in einer langen Tradition, denn dank der Arbeit von Hensel und ihren Kollegen weiß man nun: Die Schlossstraße zum Landtag hin und die Schwertfegergasse in Richtung Platz der Einheit gehören zu den ältesten Wegen, die die Potsdamer bereits kurz nach der Stadtgründung um 1200 gegangen sind.

Herausragende Funde und neue Erkenntnisse

Herausragende Funde kommen ins Landesdenkmalamt nach Wünsdorf: Zwei mit Bleiglasur bemalte Teller etwa. Auf dem einen findet sich ein Vogel und die Jahreszahl 1727, auf den Rand sind Messer und Gabel gemalt. Den anderen schmückt der Spruch: „Wer nur den lieben Gott lässt walten.“ Andere Funde deuten auf ein ärmliches Leben der Bewohner im 16. Jahrhundert hin. Das demonstriert Nicola Hensel anhand der Reste eines Löffels , der aus einem Knochen geschnitzt wurde.

Der Löffel wurde aus einem Knochen geschnitzt – ein Indiz für die relative Armut der damaligen Zeit. Quelle: Varvara Smirnova

Andererseits hatten die Bewohner in diesem Bereich einen besonderen Luxus – sie hatten viele private Brunnen in ihren Höfen. Weil es bis zum Grundwasser nicht tief war und der sandige Boden leicht auszuheben, verteilen sich zahlreiche, meist nur gut drei Meter tiefe Brunnen aus verschiedenen Zeiten und Materialien auf der Fläche. Holzbohlen werden zersägt und zur Datierung anhand der Jahresringe ins Labor geschickt.

Auch Münzen, Bernsteinperlen, Ofenkacheln einer Bäckerei und Reste von Tabakpfeifen wurden gefunden. Alles zusammen hilft bei der Datierung. Pfeife etwa wurde hier erst ab dem 17. Jahrhundert geraucht.

Die ältesten Funde: eine Scherbe und ein Graben aus der Steinzeit

Zu den ältesten Funden gehört eine dunkle Scherbe mit Zickzacklinien. Sie stammt aus der Trichterbecherkultur und ist über 5000 Jahre alt. Aus dieser Zeit stammt auch ein ungelöstes Rätsel. Die Archäologen stießen erneut auf einen steinzeitlichen Graben, den man schon bei früheren Grabungen auf dem Alten Markt entdeckt hatte. „Das war ein großes Bauwerk, er war über zehn Meter breit und reichte bis zur Havel“, sagt sie.

Ein Teller aus der Zeit zwischen 1720 und 1740 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ steht darauf. in der Mitte ist eine Tulpe in Bleiglasur gemalt. Quelle: Varvara Smirnova

Bedeutsam sei er, weil der Bau eines solchen Grabens viel Arbeitszeit der Siedler in Anspruch genommen haben muss, die – Zeit, die nicht für Ackerbau, Jagd oder Viehzucht zur Verfügung stand. „Es war ein Gemeinschaftswerk“, jedoch zu welchem Zweck? Klar ist: Wasser führte der Graben nicht. „Womöglich hatte er kultische Bedeutung“, spekuliert Hensel. Denn viele Gräber waren in seinem Verlauf über den Alten Markt an ihm aufgereiht.

Auch jetzt wurde wieder ein Grab entdeckt. Die Knochen darin sind nach 5000 Jahren aber im Gegensatz zu den Tierfunden am Zaun zum Nachbarn längst vergangen.

Von Peter Degener