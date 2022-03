Potsdam: Unter Drogen und mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Innenstadt

Unter dem Einfluss von Cannabis stand ein Autofahrer, der am Mittwochnachmittag in der Schlossstraße kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der Mann seinen Ford nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis gelenkt hatte. Außerdem standen die Kennzeichen an dem Pkw in Fahndung, sie waren in Berlin gestohlen worden. Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung der Kennzeichen wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Straftaten werden von der Kriminalpolizei weiterbearbeitet.

Von MAZonline