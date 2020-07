Potsdam

In einem Friseursalon in einem Potsdamer Ortsteil kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung. Eine Kundin, die wenige Tage zuvor in dem Geschäft frisiert wurde, betrat den Laden in Begleitung eines Mannes. Dieser forderte die Rückerstattung der zuvor von der Frau gezahlten Friseurrechnung. Nachdem dies abgelehnt wurde, habe der Mann dann zunächst die Friseurin beleidigt und, nachdem er des Geschäftes verwiesen wurde, sie körperlich attackiert. Zudem wurde die Tür des Geschäftes durch ihn beschädigt, das Telefon der Geschädigten und ein Aufsteller des Ladens. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline