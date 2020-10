Innenstadt

Der Umbau des Leipziger Dreiecks geht in den nächsten Tagen in seine nächste Phase. Das bringt vor allem für Straßenbahn-Fahrer eine gewaltige Umstellung – und etwas Entspannung für alle Autofahrer. Denn die Verengung der Friedrich-Engels-Straße auf nur eine Spur am Kreuzungsbereich soll ab 9. Oktober wieder auf vier Abbiegespuren erweitert werden. Reik Becker, der im Rathaus für das Verkehrsmanagement verantwortlich ist, geht davon aus, dass der Rückstau in der Friedrich-Engels-Straße deutlich reduziert wird.

Ein Wochenende lang Tram-Vollsperrung in den Herbstferien

Wer dagegen mit der Straßenbahn fährt, muss sich auf zwei Dinge einstellen: Für den Einbau einer Weiche muss der Straßenbahnverkehr in den Herbstferien zweieinhalb Tage lang vollkommen unterbrochen werden. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 16. Oktober um 16 Uhr und dauert bis zum 19. Oktober um 4 Uhr morgens. Zum Betriebsbeginn am Montagmorgen sollen die Züge wieder rollen.

Zugleich beginnt ab 19. Oktober aber dann der Bau des neuen Innengleises der Kurve entlang der Bushaltestellen. Bis zum April 2021 werden die Straßenbahnen deshalb stadtauswärts nicht mehr den Hauptbahnhof und Busbahnhof bedienen können. Wer aus der Stadt zum Hauptbahnhof will, muss künftig an der Langen Brücke aussteigen, denn die Tram fährt anschließend geradewegs in die Heinrich-Mann-Allee und hält erst wieder an der Haltestelle „Friedhöfe“. Richtung Innenstadt bleibt die Route unverändert.

Das bedeutet für Autofahrer, dass am Ende der Heinrich-Mann-Allee unmittelbar am Leipziger Dreieck nur zwei, statt drei Spuren zur Verfügung stehen, denn die linke Spur dient der Tram. Damit wird der aktuelle Rückstau in der Heinrich-Mann-Allee und vor allem auch am Brauhausberg bis zum April bestehen bleiben. immerhin: die Rechtsabbiegerspur von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße wird ab 9. Oktober wieder geöffnet.

Busse fahren neue Route über den Bus-Pausenparkplatz

Der Einbau der Weiche und der restlichen Gleis- und Leitungsarbeiten macht allerdings im Busverkehr vom 19. Oktober bis zum April 2021 eine Änderung nötig: Die Busse fahren vom Busbahnhof nicht mehr neben den Tramgleisen auf die Friedrich-Engels-Straße, sondern fahren erst über den Bus-Pausenparkplatz und biegen dahinter auf die Friedrich-Engels-Straße ein. Die Busse bekommen dort eine Ampel, damit sie sich bevorrechtigt in den Autoverkehr einordnen können.

Gesamtmaßnahme liegt im Zeit- und im Kostenplan

„Trotz der Corona-Pandemie gab es keine Bauunterbrechung. Wir sind im Zeit- und im Kostenplan“, sagte Thomas Schenke, Fachbereichsleiter für Mobilität und technische Infrastruktur, am Donnerstag vor Ort. Die Kernmaßnahme, der Neubau einer Tramwendeschleife am Hauptbahnhof, ist zu 80 Prozent fertiggestellt. Voraussichtlich ab Juni 2021 wird die Schleife samt der neuen Haltestelle Friedrich-Engels-Straße ans Netz gehen – dann beginnen die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts, der die Leipziger Straße und die Straße Am Brauhausberg betrifft und bis zum Juli 2022 dauern soll.

Diese finden unter halbseitiger Sperrung statt – und unter Umkehrung der Einbahnstraßenrichtung. Den Brauhausberg geht es dann stadtauswärts hinauf, während man über die Leipziger Straße wieder auf das Leipziger Dreieck zu ins Zentrum fährt. Hier rechnen die Planer mit einer deutlichen Entspannung für den Autoverkehr. Bis die Baumaßnahme Leipziger Dreieck endgültig fertiggestellt wird, dauert es dennoch bis Anfang 2025. Denn auch stadtauswärts am „Templiner Eck“, sowie an der Albert-Einstein-Straße und am Beginn der Heinrich-Mann-Allee sind noch umfangreiche Umbauten vorgesehen. Das Ziel aller Baumaßnahmen ist es, die Kapazität der wichtigen Kreuzung insgesamt zu erhöhen.

Von Peter Degener