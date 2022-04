Potsdam

Bunt gemischt ist das Veranstaltungs-Programm für dieses Wochenende in Potsdam – mit dabei ist alles von einem Tributkonzert für Kurt Cobain bis zu einem Experimentierkurs rund ums Ei; von einer nächtlichen Krötenjagd bis zu einer Drag-Vorstellung in der Schiffbauergasse. Hier eine Aussicht darauf, was Potsdamer dieses Wochenende alles unternehmen können.

Potsdams Natur: Nachts auf Amphibiensuche

Mit der Ankunft des Frühlings erwacht auch der Potsdamer Volkspark aus seiner Winterstarre. Doch einige Tiere halten sich tagsüber eher bedeckt, und kriechen erst nachts hervor – Amphibien etwa, die es auf dieser Taschenlampentour zu entdecken gilt. Geführt werden die Teilnehmer der kostenlosen Führung vom Naturschutzbund (NABU). Ausnahmsweise sollten die outdoor-freudigen Teilnehmer auf Regen hoffen: Denn dann sind besonders viele Erdkröten auf Wanderung.

Wann: Samstag, 8. April, 20 Uhr.

Wo: Treffpunkt um 20 Uhr am Amphibienzaun entlang der Straße „Am Golfplatz“ in Höhe des Volksparks.

Wichtig: Kinder sind bei der Führung herzlich willkommen. Auch wenn die Veranstaltung gratis ist, freut sich die NABU-Ortsgruppe über Spenden, die Naturschutzprojekten zugute kommen werden. Eine Anmeldung kann unter nabu.bornstedt@gmail.com abgegeben werden.

Ein Musik-Tribut: Dusk mit Nirvana Unplugged im Potsdamer Lindenpark

In Erinnerung an Kurt Cobain gibt es im Potsdamer Lindenpark am Samstag ein Konzert. Quelle: Robert Sorbo

Es ist inzwischen schon Tradition: Set mehr als 20 Jahren kommen der Kanadische Sänger und Gitarrist und seine Co-Musiker jedes Jahr zum Todestag von Kurt Cobain zusammen, um dem Musiker einen Tribut zu zollen.

Wann und Wo: In einem intimen und emotionalen Konzert spielen sie am Samstag, 8. April, von 20 bis 22 Uhr im Lindenpark Potsdam (Stahnsdorfer Straße 76/78) – live und unplugged.

Wichtig: Tickets können online für 12 Euro gebucht werden: bit.ly/36TFmhH.

Kinder experimentieren in Potsdam: Die Physik des Ostereis

Das Extavium Potsdam bietet Kindern neben mehr als 80 interaktiven Ausstellungsstücken dieses Wochenende auch besonders österliche Experimentierkurse an: Hier geht es um alles rund um das Ei. Kann man ein Ei machen, das wie ein Gummiball springt? Oder ein rohes Ei schälen? Wie kann man ein Ei in eine Flasche zaubern, und was können wir von Eierschalen über das Zähneputzen lernen? All diese und weitere Fragen werden sich in dem halbstündigen Experimentierkurs klären.

Wann und Wo: Samstag und Sonntag, jeweils zwischen 10 bis 18 Uhr im Extavium Potsdam Am Kanal 57. Dauer: etwa 30 Minuten.

Wichtig: Der Kurs kostet 5 Euro zusätzlich zum normalen Eintritt von 9 Euro, muss aber nicht im Voraus gebucht werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter extavium.de.

Gutes tun: Zwei große Veranstaltungen für die Ukraine in Potsdam

Dass die Stadt Potsdam sich für gute Dinge engagiert, ist bekannt – und auch dieses Wochenende lässt man sich nicht lumpen. Gleich zwei große Veranstaltungen stehen am Samstag auf dem Plan – beide gratis, doch beide sammeln Spenden, um Ukrainern zu helfen.

Die Eigentümer der Villa Feodora veranstalten zusammen mit Freunden ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine. Quelle: Julius Frick

Am Samstag, 9. April, findet ein Benefizkonzert in der Villa Feodora, Schulplatz 7, statt. Auf Indoor- und Outdoor-Bühnen spielen ab 14 Uhr eine Reihe Musiker aus allen möglichen Musikrichtungen – inklusive Dixieland, A Capella und Deutschrock. Pro 10 Euro Spende kommt zudem ein Los in die große Tombola. Die Spenden gehen an die AWO.

Die Stadt Potsdam selbst veranstaltet unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Schubert unterdessen am Samstag im großen Wiesenpark des Volksparks ein Benefiz-Fest für die Ukraine, bei dem ebenfalls Spenden für die Ukraine gesammelt werden. Hier gibt es auch reichlich Musik – Jazztrompeter Till Brönner tritt auf, wie auch der Potsdamer Kneipenchor und der Chor für den Frieden. Aber auch Ukrainische Zirkusartisten werden ihr können zur Schau stellen. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr.

Eine Reise der Selbstentdeckung auf dem Theaterschiff

Die Show „Identity – The Art of Drag” feiert Samstagabend auf dem Theaterschiff in der Schiffsbauergasse dritte Premiere. Hauptdarstellerin ist dabei Skinny Marie – voller Charm und Witz kann sie das Publikum um den Finger wickeln. Dahinter steckt Joe, ein erfolgreicher Musicaldarsteller der in aller Welt vor insgesamt mehr als acht Millionen Menschen aufgetreten ist. Doch die Wellen des Selbstzweifelns ließen ihn nicht los – bis er Skinny Marie erfand, die nun ihren Weg von den Londoner Nachtklubs nach Potsdam und Berlin gefunden hat.

Tickets kosten im Vorverkauf 39 Euro und können online unter bit.ly/3NRPIPC gekauft werden. Die Show Samstagabend beginnt um 19.30 Uhr auf dem Theaterschiff in der Schiffbauergasse 9b.

Was in Potsdam sonst noch so stattfindet

Am Freitag…

...können Sie ab 19.30 Uhr einen Soloabend mit Thomas Arnold in der Show „das Mensch“ genießen. Karten gibt es ab 19 Euro und gibt es online, und das Event findet auf dem Theaterschiff in der Schiffbauergasse statt.

...eröffnet um 18 Uhr die Ausstellung „Kaleidoskop“, welche zuvor nie öffentlich zur Schau gestellte Werke von Olaf Tiede beinhaltet. Die Ausstellung findet man im Kongresshotel am Templiner See und der Eintritt ist frei.

Am Samstag…

...gibt es in Black-Metal-Konzert im KuZe. Weitere Informationen findet man unter bit.ly/3xdZJAL. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr.

...findet im Waschhaus in der Schiffbauergasse eine große Party mit Club-Atmosphäre statt: Zum 7. Mal findet Potsdam Citybounce damit statt. Weiter Informationen gibt es hier.

...kann man Märchen in einer echten Kirgisischen Jurte lauschen. Ab 14 Uhr im Nomadenland im Volkspark – Eintritt kostet für Erwachsene 7, für Kinder 5,50 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

...spielt die Theaterkomödie „Sonst Schoko!“ im Buchladentheater im T-Werk. Die Vorstellung dauert 30 Minuten und findet mehrmals statt, mit unterschiedlichen Eintrittspreisen. Weitere Informationen hier.

Von Linus Höller