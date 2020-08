Potsdam

Mit einem Brief hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an die Belegschaft des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums gewandt und zugleich zu einer Demonstration für den 19. August aufgerufen – an diesem Tag findet sich die Stadtverordnetenversammlung (SVV) zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen.

Zu einer Konfrontation wird es nach jetzigem Stand allerdings nicht kommen: Während die SVV um 15 Uhr auf dem Campus der Universität Potsdam in Griebnitzsee tagt, postieren sich die Demonstranten um 15 Uhr vor dem Haupteingang des Klinikums. Motto: „Echte Solidarität statt Applaus – TVöD für alle und zwar sofort!“.

Verdi drängt auf sofortige Umsetzung

„Die Beschäftigten wollen deutlich machen, dass Klatschen von den Balkonen während Corona zwar nett und gut war“, berichtet der für die Klinikgruppe zuständige Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz. Es bedürfe jetzt aber der sofortigen Umsetzung der von der SVV beschlossenen Forderungen: „Und das per Weisung an die Geschäftsführungen.“ Zugleich fordert Verdi nach wie vor einen Überleitungstarifvertrag – damit wolle man sicherstellen, dass die Beschäftigten auch der Erfahrungsstufe zugeordnet werden, die sich anhand der zurückgelegten Beschäftigungszeit ergibt.

Empörung bei Verdi und den Vertretern des Bürgerbegehrens ist groß

Wie berichtet, hatten die Stadtverordneten Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) Anfang Mai mit großer Mehrheit beauftragt, die Zahlung nach Tarif zunächst für die Unternehmen der Klinikumsgruppe anzuweisen, in denen die Stadt alleinige Gesellschafterin ist. Doch die für Juni avisierte Zahlung nach Tarif blieb aus. Seither ist die Empörung sowohl bei den Vertretern des Bürgerbegehrens, das die Tarifrückkehr angeschoben hatte, als auch bei Verdi groß.

Verdi betont, dass man den SVV-Beschluss ausdrücklich begrüße, will den Beschluss zur Rückführung aber auf die gesamt „Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH“ und seine fünf hundertprozentigen Tochtergesellschaften angewandt wissen. Allerdings sei die Umsetzung der Beschlüsse „sehr holprig“ für das Klinikum und die Diagnostik – dass für die anderen Tochtergesellschaften nunmehr gar keine Rückkehr in den Tarif geplant ist, kritisiert Verdi. Wie berichtet, sind die Servicegesellschaft, die Catering GmbH, die Sozial gGmbH, das Klinikum Westbrandenburg und die Poliklinik bis dato außen vor.

Verdi : „Unmut in der Belegschaft, Vertrauensverlust in die Politik“

„Dies schafft immensen Unmut in der Belegschaft und sorgt auch für Vertrauensverlust gegenüber der Politik“, urteilt der für die Klinikgruppe zuständige Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz. Deshalb habe man entschieden, mit einem umfangreichen Mitgliederbrief, die aktuelle Situation zu erläutern und die offenen Fragen zu klären.

Von Nadine Fabian