Die Osterferien enden, am Montag beginnt die Schule wieder. Das bedeutet auch mehr Verkehr auf Potsdams Straßen. Zudem muss man sich auf folgende Baustellen und Umleitungen einstellen:

Kastanienallee: Die Behebung des Rohrbruchs auf Höhe Kantstraße dauert mindestens noch diese Woche an. Die Sperrung betrifft die halbe Fahrbahn und die Straßenbahngleise. Die Tramlinien 91, 94 und 98 enden deshalb schon am Platz der Einheit. Von dort fahren Ersatzbusse über Schloss Charlottenhof bis zum Bahnhof Pirschheide. Stadtauswärts fahren sie drei bis fünf Minuten früher ab als die Trams bisher, stadteinwärts drei bis fünf Minuten später. Gewohnte Anschlüsse werden aber nicht garantiert – mehr Zeit einplanen, rät der Verkehrsbetrieb.

Ketziner Straße: Die Sperrung auf Höhe Königsweg hat akute Folgen für den Busverkehr. Dort werden die Fahrbahn erneuert und ein Radweg gebaut. Da der Königsweg dicht ist, muss die Buslinie 609 umgeleitet werden und hält nicht in Satzkorn. Dort wird ein Shuttle-Taxe 609E zur Haltestelle Eisbergstücke eingesetzt, teilt der Vip mit. Fahrtzeiten:

Satzkorn in Richtung Eisbergstücke: 4.26, 5,26 und 6.26 Uhr

Eisbergstücke nach Satzkorn: 4.46, 5.46 und 6.46 Uhr

Nuthestraße (L40): Auf der Schnellstraße ist weiterhin für den Brückenbau über die Bahngleise nur eine Spur stadtauswärts verfügbar. Es gilt ein Tempolimit in beiden Richtungen. Die Abfahrt zur Friedrich-List-Straße muss zudem gesperrt werden. Eine Umleitung über den Horstweg wird ausgeschildert. Weiterhin auf eine Spur eingeschränkt bleibt die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke – eine Ampel regelt die Durchfahrt.

Leipziger Dreieck: Kurz gesagt, wer raus will aus der Stadt muss über den Brauhausberg, hinein geht es nur über die Leipziger Straße (Einbahstraße) Am Brauhausberg werden zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg Leitungen erneuert. Auch der Verkehr aus der Albert-Einstein-Straße muss über die Leipziger Straße ausweichen. Auch Radfahrer dürfen stadteinwärts nicht über den Brauhausberg. In der Heinrich-Mann-Allee steht in Richtung Rehbrücke und Brauhausberg nur jeweils eine Spur zur Verfügung.

Behlertstraße: Keine Veränderungen für den Verkehr am gesperrten Nadelöhr. Die Umleitung in Richtung Norden führt durch die Hans-Thoma-Straße. In die Innenstadt geht es über Berliner und Französische Straße. Lkws fahren über Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Breite Straße und die B2. Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße sind Sackgassen. Auf der Berliner Straße steht an der Kreuzung mit der Behlertstraße nur eine Spur zur Verfügung. Radfahrer-Umleitungen sind beschildert – hier soll es zu Änderungen kommen.

Rudolf-Breitscheid-Straße: Es bleibt kompliziert am Knoten mit Paul-Neumann-, Benz- und Stahnsdorfer Straße. Aktuell ist wegen Arbeiten am Regenwasser- und Schmutzwassersystem die Durchfahrt unter der Bahnbrücke gesperrt. Nur das Abbiegen von der Plantagenstraße in Richtung Babelsberg-Zentrum und in Gegenrichtung ist möglich. In Richtung Griebnitzsee ist gesperrt. Busse werden umgeleitet.

Paul-Neumann-Straße: Ein kleines Stück weiter wird auch gebaut – an der Einmündung der Pestalozzistraße wird ein Abwasserrohrbruch repariert. Die Kreuzung ist gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Kuhforter Damm: Halbseitige Sperrung für Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung – der Verkehr wird wechselseitig vorbeigeführt.

Hügelweg: Für Bauarbeiten muss der Hügelweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Eisenbahnbrücke Werder - Potsdam: Dort wird weiterhin gebaut – aber wenn die Arbeiten ruhen, kommen Fußgänger und Radler rüber: wochentags zwischen 17 und 7.30 Uhr des nächsten Morgens sowie ab freitags um ab 15 Uhr bis montags um 7.30 Uhr.

Weitere aktuellen Informationen in Potsdam auf der Verkehrswebsite der Stadt.

Von MAZonline/axe