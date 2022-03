Potsdam

Auch in der kommenden Woche werden Autofahrer, Radler und Fußgänger in Potsdam vor eine Geduldsprobe gestellt. Baustellen, Enppässe und Staugefahr erwarten Sie hier:

Arthur-Scheunert-Allee in Bergholz-Rehbrücke

Für Leitungs- und Straßenbauarbeiten muss ab Mittwoch, 23. März, die Arthur-Scheunert-Allee vom Bahnhof bis zur Kreuzung Verdistraße für den Verkehr in Richtung Potsdam gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Straße Am Buchhorst und die Drewitzer Straße in Richtung Potsdam. Der Verkehr aus Richtung Potsdam wird wechselseitig durch die Baustelle geführt.

Geschwister-Scholl-Straße

Für die Erneuerung von Straßenabläufen muss die Geschwister-Scholl-Straße vor der Straße Am Neuen Palais halbseitig mit Einbahnstraßenregelung gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Kastanienallee wird über die Forststraße/Zeppelinstraße umgeleitet.

Ketziner Straße in Fahrland

Für den Bau eines Radweges und Straßenbauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Ketziner Straße und Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg notwendig. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Aufgrund der Länge der Baustelle kann es an der Ampel zu längeren Wartezeiten von über fünf Minuten kommen. Der Einmündung des Königswegs zur Ketziner Straße wird für die Zeit der Baumaßnahme für den Kfz-Verkehr gesperrt. Aufgrund des Baufortschritts ist ab Dienstag, 22. März, für den Kfz-Verkehr die Sperrung der Ketziner Straße zwischen Satzkorner Dorfstraße und der Fahrländer Chaussee notwendig. Der Verkehr muss über die Satzkorner Bergstraße, B273, Marquardter Straße und Ketziner Straße umgeleitet werden.

Umbau Leipziger Dreieck mit Leipziger Straße und Brauhausberg

Am Leipziger Dreieck sind Arbeiten an der Lichtsignalanlage notwendig. Hierzu muss die Lichtsignalanlage am Mittwoch, 23. März, zeitweise abgeschaltet werden. Am Donnerstag, 24. März, finden ab 9 Uhr Probefahrten auf den neuen Gleisen am Leipziger Dreieck statt. Erhöhte Aufmerksamkeit ist erbeten.

Der Verkehr in der Friedrich-Engels-Straße in Richtung Leipziger Dreieck wird wieder auf der nördlichen Fahrspur geführt. Die südliche Fahrspur ist freigegeben und der Verkehr in Richtung Babelsberg kann die Friedrich-Engels-Straße nutzen. Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben.

Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen ab Albert-Einstein-Straße stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Fußgängerführung im Baubereich erfolgt auf dem westlichen Gehweg. Die Radfahrer werden mittels Radfahrstreifen stadtauswärts auf der Fahrbahn geführt. Der stadteinwärtige Radfahrer kann ab Finkenweg nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren und wird über die Leipziger Straße umgeleitet.

Im Einmündungsbereich der Straße Brauhausberg zur Heinrich-Mann-Allee wird ab Montag, 21. März, die Fußgänger- und Radfahrerführung entlang der Heinrich-Mann-Allee aufgrund von Leitungsarbeiten weiter in die Straße Brauhausberg verlegt. In diesem Bereich ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt.

In der Heinrich-Mann-Allee stehen zwei Fahrspuren in Richtung Lange Brücke zur Verfügung. Für den stadtauswärtigen Verkehr muss vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt werden. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Staugefahr in allen Richtungen!

Behlertstraße

Für Leitungs- und Straßenbau ist die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für den Kfz-Verkehr und Radfahrer gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird während der Sperrung der Behlertstraße je nach Ziel auf zwei Umleitungen geführt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr. Die Umleitung für PKW in Richtung Zentrum erfolgt über die Französische Straße und Hebbelstraße.

Die Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße werden jeweils zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Nuthestraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Nuthestraße muss die Umleitung über Hebbelstraße und Französische Straße nutzen.

Für Schwerverkehre von der Nuthestraße (>7,5 Tonnen) müssen die Gutenbergstraße und Hans-Thoma-Straße in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Breite Straße über die B2.

Der Radverkehr durch die Behlertstraße muss ebenfalls umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über die Gutenbergstraße in Richtung Zentrum. In Richtung Norden erfolgt die Umleitung über Otto-Nagel-Straße und Mangerstraße.

Von der Glienicker Brücke kommend muss die rechte Fahrspur in der Berliner Straße in Höhe Behlertstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Es stehen nur noch eine Fahrspur in Richtung Gutenbergstraße und Am Kanal zur Verfügung. Staugefahr auf der B1 stadteinwärts von der Glienicker Brücke kommend!

Eisenbahnbrücke Werder - Potsdam

Die Überquerung der Bahnbrücke für den Fuß- und Radverkehr ist weiterhin nicht möglich. Zum gesperrten Bereich gehören auch die Zuwegungen zur Brücke. Von Werder kommend ist der Weg ab Adolf-Damaschke-Straße am Parkhaus gesperrt; aus Richtung Potsdam, Ortsteil Golm, ist der Zugang ab der Werft am Galliner Damm nicht begehbar. Der Weg von Wildpark-West kommend ist ab dem Seesteig gesperrt. Eine Querung unter der Bahnbrücke hindurch ist ebenfalls nicht möglich.

Die Landeshauptstadt bittet dringend darum, dass den Beschilderungen aus Sicherheitsgründen generell und voll entsprochen wird. Wiederholt kam es zu gefährlichen Situationen auf der Baustelle, da sich Radfahrende und Fußgänger nicht an die Absperrungen hielten. Illegale Querungen der Gleise oder der Bahnbrücke sind lebensgefährlich, behindern den Bauablauf und den Schienenverkehr.

Nutheschnellstraße L40

Im Bereich der Baumaßnahme zum Neubau der Hochstraßenbrücken stehen zwei Fahrspuren stadteinwärts auf der Nutheschnellstraße L40 zur Verfügung. Die L40 stadtauswärts ist auf eine Fahrspur reduziert. Staugefahr in stadtauswärtiger Richtung!

Friedrich-Engels-Straße

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Neubau der östlichen Hochstraßenbrücke ist es erforderlich die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Nutheschnellstraße L40 auf eine Fahrspur einzuengen. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. In der Zeit von Freitag, 25. März, 20 Uhr, bis Montag, 28. März, 5 Uhr, muss die Friedrich-Engels-Straße vollgesperrt werden. In dieser Zeit wird das Traggerüst für den Überbau der neuen Brücke abgenommen.

Paul-Neumann-Straße/Benzstraße/Stahnsdorfer Straße

Das Regenwasser- und Schmutzwassersystem soll in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Paul-Neumann-Straße und Reuterstraße neu geordnet werden. Hierzu sind in mehreren Bauabschnitten umfangreiche Sperrungen in der Rudolf-Breitscheid-Straße und Paul-Neumann-Straße notwendig. Die Arbeiten beginnen im Kreuzungsbereich Benzstraße, Stahnsdorfer Straße und Paul-Neumann-Straße. Der Kreuzungsbereich und die Bahnunterführung muss für den Kfz-Verkehr und Radverkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.

Hügelweg

Für Straßenbauarbeiten muss der Hügelweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Von MAZonline/nf