Potsdam

Die Polizei suchte seit vergangenen Sonntagmorgen eine vermisste Frau. Die 53-Jährige aus Potsdam wurde zuletzt bei ihrer Wohnung in der Brandenburger Vorstadt gesehen. Da sie an einer Erkrankung leidet, wurde nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Mantrailer-Hundes und eines Polizeihubschraubers blieben zunächst erfolglos.

Am Freitagmittag gab es Entwarnung. Die vermisste Frau wurde wohlbehalten in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) aufgefunden – rund 100 Kilometer von Potsdam entfernt. Wie die Frau nach Neustrelitz gekommen ist, teilte die Polizei nicht mit.

Von MAZonline