Babelsberg

Am Samstagabend informierte ein Zeuge die Polizei, dass in der Daimlerstraße mehrere vermummte Personen umherlaufen, die zuvor aus dem S-Bahnhof Babelsberg gekommen sein sollen. Eine weitere Zeugin teilte der Polizei zudem mit, dass eine Gruppe von etwa 50 Personen in der Glasmeisterstraße Fahrzeuge beschädigten und sich dann in Richtung Rudolf- Breitscheid-Straße entfernten.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Die Polizei fand heraus, dass eine Person aus einer Gruppe heraus an einer Tankstelle in der Friedrich-List-Straße einen Feuerlöscher entwendete, der später in der Glasmeisterstraße aufgefunden und sichergestellt wurde. Die unbekannten Täter flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls des Feuerlöschers und prüft, ob weitere strafbare Handlungen aus dieser Gruppe heraus begangen wurden.

Von MAZonline