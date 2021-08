Fahrland

Das havarierte Schiff „Katja“ im Sacrow-Paretzer Kanal wird endlich entladen, damit die Bergung beginnen kann. Am Montag begannen Arbeiter damit, den Schlamm an Bord des Schiffes auf ein anderes umzuladen. Noch an diesem Dienstag soll das geschafft werden, erklärt Thomas Krüger, Außenbezirksleiter für den Bereich Potsdam vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, auf MAZ-Anfrage. Seit fast drei Wochen liegt der Frachter im Kanal nahe des Fahrländer Sees und drohte wegen eines Risses auseinanderzubrechen.

Bergung beginnt frühestens nächste Woche

„Dass das Schiff gebrochen ist, hat sich nicht bestätigt. Es gibt aber eine Stauchung, einen Knick sozusagen, und im oberen Bereich einen Riss“, sagt Krüger. Wie es dazu kam, ist weiter unklar: „Zur Ursache können wir nichts sagen. Das Schiff war jedenfalls nicht überladen, möglicherweise handelt es sich um Materialermüdung“, so Krüger.

Bis der Sacrow-Paretzer Kanal wieder frei ist, wird noch mindestens eine Woche vergehen. „Die Bergungsfirma hat uns im Stich gelassen. Die kommen frühestens am Freitag und beginnen erst am 9. August mit den Hebearbeiten“, erklärt der Leiter des Schifffahrtsamts. Eigentlich hätte die Bergung bereits heute beginnen sollen. Drei Tage wird es voraussichtlich dauern, die „Katja“ zu heben.

Der durchgebrochene Frachter "Katja" im Sacrow-Paretzer Kanal wird mit einer Ölsperre der Feuerwehr gesichert. Quelle: Rainer Schüler

Der Riss in „Katjas“ Schiffshülle muss repariert werden

Dabei muss auch der Riss geflickt werden. Dazu wird eine Metallplatte davor geschweißt. Anschließend wird mit großen Pumpen das Wasser aus dem Schiff herausgepumpt. Sobald das Schiff wieder schwimmfähig ist, wird es zu einer Werft gebracht.

Bis dahin gilt auf dem Kanal eine „halbseitige Sperrung“, sodass Schiffe an der Engstelle nicht aneinander vorbei fahren können. Zu großen Einschränkungen kommt es aber dennoch nicht: Selbst große Kähne und Schubverbände kommen problemlos an „Katja“ vorbei. Am ärgsten trifft es die Crew, die seit dem Unfall am 15. Juli vor Ort ausharren muss.

Von Peter Degener