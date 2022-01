Potsdam

Nach dem Durchzug des Sturms „Nadia“ am Wochenende zählt auch die Schlösserstiftung ihre Baumschäden in den Potsdamer Parks und Gärten. Der Park Sanssouci verlor acht Großbäume und eine sogenannte Hochstubbe (biologisch wichtiger Totbaum). Drei Kronen brachen ab, zwei Stark-Äste fielen zu Boden und Verglasungen in der Parkgärtnerei gingen zu Bruch.

Im Neuen Garten brach ein starker Ast ab, im Park Babelsberg fielen „Nadia“ insgesamt sechs Großbäume zum Opfer. Alle Gärten und Parks in Berlin und Brandenburg sind nach Abzug des Sturms wieder geöffnet. Die Stiftung warnt aber weiterhin vor der Möglichkeit von Astabbrüchen und bittet die Besucher daher, auf den Wegen zu bleiben.

Von MAZonline