Potsdam

Nach der Gewalttat in einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen im Potsdamer Oberlinhaus werden weitere Details bekannt.

Mutmaßliche Täterin fuhr nach Hause

Tatverdächtig ist laut Polizei eine 51-jährige, langjährige Mitarbeiterin der Einrichtung. Nach MAZ-Informationen soll die Frau eine psychische Vorerkrankung haben. Nachdem sie die vier Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt hat, fuhr die Frau offenbar nach Hause. Dort gestand sie ihrem Ehemann die Tat. Der verständigte daraufhin die Polizei, die um kurz nach 21 Uhr am Tatort eintraf. Als Tatwaffe kommt ein Messer infrage, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Die Staatsanwaltschaft prüfe einen Haftantrag gegen die vorläufig festgenommene Frau. Sprecher Markus Nolte: „Ich rechne fest damit, dass dieser Antrag noch am Donnerstag beim Haftrichter gestellt wird.“ Ob das Tötungsdelikt als Mord oder Totschlag einzuordnen sei, werde noch geprüft.

Langjährige Bewohner getötet

Die vier Todesopfer waren nach Angaben des Oberlinhauses langjährige Bewohner in der diakonischen Einrichtung. Zwei von ihnen hätten dort seit ihrer Kindheit gelebt, sagte Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten. Weitere Angaben zum Hergang der Tat machte der Theologische Vorstand des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die schwer verletzte Frau, die wie die vier Toten in dem Wohnheim gefunden wurde, war nach Angaben des Trägers in der Einrichtung untergebracht.

Weitere Einzelheiten am Nachmittag

Die Ermittler werden frühestens am Nachmittag über weitere Einzelheiten informieren. „Über den Inhalt der Pressemitteilung des gestrigen Abends hinaus gibt es zurzeit keine weiteren Erkenntnisse“, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Potsdam. „Aktuelle Informationen über den Stand der Ermittlungen sind nicht vor dem heutigen Nachmittag zu erwarten.“

Zuerst hieß es, die Tat habe sich in der Oberlin-Klinik abgespielt. Der Vorfall trug sich aber in dem Wohnheim Thusnelda-von-Saldern-Haus in Potsdam-Babelsberg waren nach Angaben des diakonischen Anbieters Oberlinhaus am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr vier Tote und eine schwer verletzte Bewohnerin entdeckt worden. Eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin war nach Polizeiangaben als dringend tatverdächtig vorläufig festgenommen worden.

„Grenzsituation des Lebens“

Die Mitarbeiter und rund 60 Bewohner der Einrichtung, die deutschlandweit einen guten Ruf genießt, stehen unter Schock. Der theologische Vorstand des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, sprach am Tag nach der Tat von einer „Grenzsituation des Lebens“.

Lesen Sie hier die Pressekonferenz nach:

Einen plötzlichen Todesfall habe jeder schon einmal erlebt. „In diesem Fall haben wir vier Todesfälle. Das müssen wir verkraften“, sagte Fichtmüller am Vormittag. „Wir finden darauf keine Antworten. Wenn der ganze Fall juristisch abgeschlossen ist, werden wir trotzdem mit der Wunde leben müssen“, sagte er.

Trauer im Oberlinhaus Quelle: privat

Im Thusnelda-von-Saldern-Haus leben Menschen mit schweren körperlichen und neurologischen Beeinträchtigungen. Auch Menschen, die sich von einer schweren Verletzung erholen müssen, leben dort.

Andacht geplant

Am Donnerstagabend soll es eine interne Andacht im Oberlinhaus geben – für Mitarbeiter und Bewohner. Vorstand Matthias Fichtmüller betonte, wie wichtig es jetzt sei, dass das Leben der Bewohner in der Einrichtung weitergehe. In zwei Wochen ist eine Trauerfeier für die Opfer geplant.

Von Torsten Gellner, Nadine Fabian, Ulrich Wangemann, Anna Sprockhoff und Peter Degener