Der vierbeinige Bronze-Trabi am Potsdamer Stadtschloss ist am Mittwoch abtransportiert worden. Das Kunstwerk mit dem Titel „Quo Vadis“ stand seit der Einheitsexpo im September auf dem Steubenplatz. Nach dem Ende der Sondergenehmigung für die Aufstellung hat der Eigentümer, die Berliner Firma Kauri Cab Management, die Skulptur nun wieder nach Berlin gebracht, wo er vorerst eingelagert wird. Es handelt sich um eine Kopie jener Fassung, die im Garten der Deutschen Botschaft in Prag steht. Urheber ist der tschechische Künstler David Cerný.

Kunst-Beirat hatte Ankauf abgelehnt

„Wir haben kurz vor Weihnachten erfahren, dass Potsdam sich gegen einen Ankauf des Kunstwerks entschieden hat, ich suche jetzt nach Alternativen“, erklärte Beate Laskowski von Kauri Cap gegenüber der MAZ. Sie habe mittlerweile Kontakt mit dem Berliner Senat aufgenommen, aber noch keine Reaktion von dort erhalten. Der Beirat für Kunst im öffentlichen Raum hatte dem Kulturausschuss empfohlen, das Werk nicht anzukaufen. Wesentlicher Grund sei, dass in der Stadt „keine geeignete Freifläche, die bautechnisch und inhaltlich zu dem Kunstobjekt passen würde, zur Verfügung steht“.

Am Mittwoch wurde die markante Skulptur abtransportiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

CDU : „das meistbeachtete Exponat der Einheitsexpo “

Die Potsdamer CDU hat unterdessen für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag vorbereitet, um „Quo vadis“ dennoch für Potsdam zu erhalten. Darin wird der Oberbürgermeister beauftragt, mit dem Künstler und dem Eigentümer der Skulptur „in Verhandlung zu treten und Möglichkeiten des Ankaufs, Modalitäten einer Dauerleihgabe oder Formen der Spendenfinanzierung zu finden mit dem Ziel, die Skulptur dauerhaft für den öffentlichen Raum nach Potsdam zu holen.“ Parallel sollen mögliche öffentliche Plätze in Potsdam zum Aufstellen der Skulptur geprüft werden. Bis März 2021 soll über den Vorgang berichtet werden.

„Als das meistbeachtete Exponat“ der Ausstellung zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit „erfreute sich die Skulptur besonderer Beliebtheit und wurde zur vielbeachteten Attraktion, man könnte sagen zum Maskottchen der zentralen Einheitsexpo in Potsdam“, erklärt die CDU in ihrem Antrag. „Nirgends anders als in Potsdam hat die Skulptur ihren zweiten Platz neben Prag. Keine Stadt beantwortet die Frage nach dem ,Quo Vadis‘ so klar wie Potsdam.“ Der Bronzetrabi auf Füßen sei „in der Lage, die Wende 1989/1990 noch plastisch und lebendig zu erklären, wenn der auch letzte Zeitzeuge nicht mehr leben wird.“

Künstler hält Potsdam als Stadt an der Grenze von Ost und West für geeigneten Standort

Auch Beate Laskowski hat Potsdam als Standort noch nicht endgültig aufgegeben. „Mal schauen, was es für Reaktionen gibt, wenn er nicht mehr auf dem Steubenplatz steht“, sagt sie. Womöglich hätten sich viele Potsdamer schon an den Anblick des vierbeinigen Trabis gewöhnt. Der Künstler David Cerný hatte im MAZ-Interview gesagt, dass er den bisherigen Standort oder auch einen Platz an der Glienicker Brücke für geeignet halte, „weil sich Potsdam an der Grenze von Ost und West befand“.

