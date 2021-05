Babelsberg

Die Medienstadt Babelsberg ist um eine technische Innovation reicher, die gerade weltweit die Filmindustrie verzückt. Am Montag verkündete das Medien­board Berlin-Brandenburg zusammen mit den Schöpfern der international erfolgreichen Netflix-Serie „Dark“, dass in Potsdam nun das europaweit größte virtuelle LED-Studio seinen Betrieb aufgenommen hat.

Der Nachfolger der Green-Screen-Technik

Was dort möglich ist, wird in der Filmindustrie schon die wichtigste technische Revolution seit Erfindung des „Green Screens“ genannt wird. „Wir freuen uns, dass wir heute neues Kapitel in der Geschichte der Filmherstellung am Traditionsstandort Babelsberg, der sich immer wieder neu erfindet, aufschlagen und fördern können“, sagt Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus.

1899: Darum geht es in der Serie Am Montag haben die Dreharbeiten zur neuen Serie „1899“ des Streamingdienstes Netflix begonnen. In acht Episoden geht es um mysteriöse Geschehnisse während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Die Passagiere aus vielen Ländern hoffen auf eine bessere Zukunft in Amerika. Auf dem offenen Meer entdecken sie ein als verschollen geltendes Schiff – was sie dort finden, lässt die Reise zu einem albtraumhaften Rätsel werden. Als Schauspieler mit dabei sind unter anderem Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann.

Mit der LED-Volume-Technologie können virtuelle Kulissen so hinter den Schauspielern eingeblendet werden, als befänden sich diese an den Originalschauplätzen. Das „Volume“ wird betrieben von der neu gegründeten Dark Bay GmbH mit den beiden Gesellschafterinnen Dark Ways GmbH und Studio Babelsberg AG. Die erste Produktion wird die Netflix-Mystery-Serie „1899“ sein, die vollständig im virtuellen Studio in der Marlene-Dietrich-Halle auf dem Studiogelände in Babelsberg entstehen soll.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stars Wars: The Mandalorian nutzte die Technik zuerst

Doch was ist das neue an diesen Studio? Jahrzehntelang war es üblich, das Schauspieler über blaue oder grüne Hintergrund-Wände in fremde Welten hineinversetzt werden. Sie drehten vor gleichfarbigen Leinwänden, doch der Zuschauer sah sie schließlich in einer beliebigen Umgebung, die zuvor gefilmt worden war oder am Computer entstand. Der Wetterbericht im Fernsehen nutzt diese Technik beispielsweise, um hinter einem Moderator die Deutschland-Karte einzublenden. Schon in den 1930er Jahren wurde diese Technik entwickelt.

Seit „Star Wars: The Mandalorian“ gibt es aber etwas neues. Die Space-Western-Serie im Star-Wars-Universum wurde Ende 2019 zwar weltweit wegen der Figur des Baby Yoda bekannt, doch herausragend war die Premiere einer neuen virtuellen Studiotechnik. Die Special-Effects-Firma „Industrial Light & Magic“ (ILM), die 1975 von Star-Wars-Erfinder George Lucas gegründet worden war, hat immer wieder technische Innovationen für die gesamte Filmbranche hervorgebracht.

In diesem Fall handelt es sich um eine etwa sechs Meter hohe und gekrümmte LED-Leinwand. Sie bildet einen Dreiviertelkreis mit 23 Meter Durchmesser. Darin stehen die Schauspieler. Auf die Leinwand um sie herum werden Aufnahmen aus dem Computer oder echte Filmszenen aus Landschaften projiziert.

Der Clou: Mit Hilfe von Technik aus 3D-Videospielwelten sind die Schauspieler immer in der richtigen Perspektive verortet, wenn sie innerhalb dieses Studios aufgenommen werden. Der Spitzname des neuen ILM-Studios: „The Volume“, was mit „der Raum“ übersetzt werden kann und nun auch nach Babelsberg übernommen worden ist.

Die Figur "Das Kind" (Baby Yoda) in einer Szene aus «The Mandalorian». Quelle: -dpa/Disney+

Vorteile für Schauspieler und Studios

Die Vorteile sind immens: Für die Studios sinken die Kosten, wenn Reisen mit großen Schauspiel-Teams an die Drehorte entfallen. Zudem können Projekte, die durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurden, viel einfacher fortgeführt werden. „So kann beispielsweise eine Serie, die in mehreren Ländern spielt, an einem Ort gedreht werden. Das bisher gängige Green-Screen-Verfahren kann damit ersetzt werden“, heißt es in der Mitteilung des Medienboards. Aber auch für die Schauspieler gibt es einen großen Vorteil gegenüber dem üblichen „Green Screen“: Sie sehen nicht mehr nur grüne Wände, sondern die ganze Szene, in der sie sich befinden – und können sich besser schauspielerisch darauf einlassen.

„1899“ erhält zwei Millionen Euro Förderung

Ein solches Studio gibt es nun erstmals dauerhaft in Europa. Die Länder Berlin und Brandenburg haben deshalb insgesamt 13 Millionen Euro Fördermittel für Produktionen bereitgestellt, wie das brandenburgische Wirtschaftsministerium am Montag verkündete. „Das neue Studio für virtuelle Filmproduktionen ist ein weiteres zukunftsweisendes Medienprojekt in Babelsberg. Es ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie innovativ der Standort ist. Das ,Volume‘ hat internationale Strahlkraft und damit ein hohes wirtschaftliches Potenzial für den gesamten Medienstandort Berlin-Brandenburg“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Als erstes Projekt in Brandenburg erhält „1899“, die neue Serie der „Dark“-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar zwei Millionen Euro aus dem Sondertopf.

Von Peter Degener