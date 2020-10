Potsdam: Virtueller Spaziergang durch die Epochen

Potsdam

Die Bürgerinitiative Mitteschön hat auf ihrer Internetseite www.mitteschoen.de einen virtuellen Rundgang durch Potsdams Altstadt veröffentlicht. In 360-Grad-Panoramen wird der Zustand der Altstadt um das Jahr 1850 und das Jahr 2012 dargestellt. „Es ist eine Zeitreise durch die verschiedenen Epochen“, sagte Lutz Schirmer, der das Projekt für die Initiative organisiert hat, bei der Präsentation am Donnerstag. Insgesamt 186 hochauflösende Panoramen sind auf der Internetseite zusammengefasst.

Blick vorbei an der Nikolaikirche zum Fortunaportal im Jahr 1850 Quelle: Mitteschön

Sie umfassen den Bereich von der Havel bis zur Charlottenstraße und zeigen Ansichten des Alten Markts, der Plantage an der Garnisonkirche oder auch des Lustgartens. Hinzu kommen Luftbilder, in denen man das historische Stadtbild aus halber Höhe betrachten kann – etwa von der Spitze des Obelisken auf dem Alten Markt oder von der Nikolaikirche.

Die gleiche Perspektive im Jahr 2012. Quelle: Mitteschön

Man merkt, was schon seit 2012 alles geschehen ist

Besonders eindrücklich ist der Vergleich aus der Fußgängerperspektive. „Durch das Hin- und Herschalten zwischen 1850 und 2012 merkt man, was bei der Wiederbelebung der alten Mitte schon alles entstanden ist.“

Denn tatsächlich sind auf den alten Bildern von 2012 zahlreiche heute selbstverständliche Veränderungen in der Potsdamer Mitte noch Zukunftsmusik. An Stelle der Alten Post am Platz der Einheit klafft eine Lücke, auch das Stadtschloss war noch im Bau. Die Stadt- und Landesbibliothek ist ebenso wie das Brockessche Haus am Stadtkanal in der Yorckstraße noch unsaniert. Dafür stehen die alte Fachhochschule und das „Haus der Wasserwirtschaft“ noch in der Friedrich-Ebert-Straße.

Blick durch die Friedrich-Ebert-Straße Richtung „Achtecken“ und Marstall im Jahr 1850. Quelle: Mitteschön

Rundgang funktioniert mit Smartphones und VR-Brillen

Bis ins Jahr 2012 reicht auch der Ursprung des Projekts, wie Schirmer erklärt. Damals wurde für die Dresdner Altstadt rund um die dortige Frauenkirche ein ähnliches Projekt mit Spendenmitteln realisiert. Mitteschön bekam mit Hilfe von Spenden die Gelegenheit die technische Plattform für Potsdamer Ansichten zu nutzen.

Der gleiche Blickwinkel im Jahr 2012 – das „Haus der Wasserwirtschaft“ ist längst abgerissen. Quelle: Mitteschön

Die nun vorgestellte Webseite ist allerdings technisch deutlich weiterentwickelt. So sind die Bilder nicht nur am Desktop-Rechner ein Erlebnis, sondern können auch auf allen gängigen Smartphones und insbesondere mit VR-Brillen betrachtet werden. Wer eine solche Brille trägt, kann sich frei in den 360-Grad-Panoramen umschauen.

Die Initiative will mit dem virtuellen Rundgang „das Bewusstsein für die Kostbarkeit und die großen Chancen bei der Wiederfindung der Mitte bei Bürgern und den verantwortlichen Entscheidern schärfen.“

Von Peter Degener