Potsdam

Die Bauarbeiten an der Hochstraßenbrücke an der Nuthestraße / L 40 gehen voran, dafür muss jedoch der Zugverkehr zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Berlin ein Wochenende lang pausieren: Von Freitagabend, 25. März 2022, um 20 Uhr bis zum folgenden Montagmorgen um 5 Uhr sind die Gleise voll gesperrt.

Weder die S-Bahn noch der Regionalexpress werden zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Berlin auf dem direkten Weg verkehren. Für die S-Bahn wurde daher einen Ersatzverkehr eingerichtet. Busse pendeln zwischen Potsdamer Hauptbahnhof und Babelsberg.

Regionalbahn fährt großen Bogen um Potsdam herum

Auf diesen Ersatzverkehr verweist auch die Deutsche Bahn. Aufgrund der Bauarbeiten fällt am letzten März-Wochenende auch der Regionalverkehr der Linie RE1 zwischen Potsdam Hbf und Wannsee an dem Wochenende aus. Die Züge werden in beiden Richtungen umgeleitet, dabei entfallen die Zwischenhalte Werder (Havel) und Berlin-Charlottenburg.

Einzelne Züge werden in den Nacht- und Morgenstunden zwischen Werder (Havel) und Berlin-Charlottenburg über Golm (zusätzlicher Halt) umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenhalte entfallen. Von Golm aus fahren Busse zum Potsdamer Hauptbahnhof sowie von Potsdam Hbf bis Berlin-Charlottenburg.

Doch nicht nur die Bahnfahrer, auch die Autofahrer müssen sich an den zweieinhalb Tage auf Umleitungen und Einschränkungen gefasst machen. Für die Bauarbeiten an der Brücke wird die Friedrich-Engels-Straße ab 20 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wird über die Heinrich-Mann-Allee und den Horstweg umgeleitet. Für Fußgänger ändert sich nichts, die „können durch den vorhandenen Tunnel diesen Abschnitt passieren“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Durchfahrt ist voraussichtlich ab Montagfrüh um 5 Uhr wieder möglich sein.

Was wird an der Brücke gemacht?

Am letzten März-Wochenende wird das Traggerüst für den Überbau der neuen Brücke abgenommen, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit. Dafür werden vor Ort ein Turmdrehkran, drei Hebebühnen, zwei Teleskopstapler, elektrisch betriebene Kettensägen, elektrisch betriebene Handkreissägen, benzinbetriebene Kettensägen zum Einsatz kommen. Anwohner beruhigt ein Sprecher. Die Arbeiten werden nur tagsüber ausgeführt, zudem werden die Lärmbelastung „deutlich geringer als bei den bereits durchgeführten Abbruch- und Bohrarbeiten“ sein..

Von MAZonline