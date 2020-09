Innenstadt

Das umstrittene Bauprojekt „Creative Village“ am früheren Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) hat eine wichtige Hürde genommen. Mit großer Mehrheit stimmte der Bauausschuss am Dienstagabend im dritten Anlauf dem Entwurf des Bebauungsplans und dem Durchführungsvertrag mit dem Investor The RAW Potsdam GmbH zu.

Auf Druck der Stadtpolitik hatte die Bauverwaltung noch einmal beim Klima- und Lärmschutz nachverhandelt. „Es ist deutlich geworden, dass unsere vorgetragenen Bedenken berechtigt waren“, sagte Saskia Hüneke (Grüne).

Im November entscheidet Stadtverordnetenversammlung endgültig

Investorenvertreter Mirco Nauheimer wünscht sich allerdings, dass auch an andere große Bauvorhaben in Potsdam künftig die gleichen hohen Mindeststandards in Bezug auf nachhaltiges, klimaschonendes Bauen und Betreiben gestellt werden sollten. Er zeigte sich gegenüber der MAZ aber schließlich erfreut über das positive Votum des Ausschusses. Nun ist zu erwarten, dass im November auch die Stadtverordnetenversammlung dem Entwurf und dem Vertrag zustimmt.

Dann kann die Bauverwaltung noch vor der Rechtskraft des Bebauungsplans eine Baugenehmigung erteilen. Das „Creative Village“ soll bis Ende 2022 fertiggestellt sein und 1400 Arbeitsplätze für Hightech- und Start-Up-Unternehmen, sowie Räume für die Universität Potsdam schaffen.

Von Peter Degener