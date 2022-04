Potsdam

Die Zahl der Wohnmobile in den während der Corona-Pandemie in Potsdam rasant gestiegen. Ein Trend, der auch bundesweit zu beobachten ist. Die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein hat in den 50 bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands den Anstieg des Wohnmobil-Bestands in den beiden vergangenen Jahren ausgewertet.

Wohnmobil-Bestand in Potsdam deutlich angestiegen

Von 2020 bis Januar 2022 ist die Zahl der Wohnmobile in Potsdam um 38,61 Prozent gestiegen – von 777 auf 1077. Das ist unter den 50 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands relativ hoch und reicht für den 7. Platz. An der Spitze liegen Leipzig und Erfurt. In der sächsischen Metropole ist die Anzahl der zugelassenen Wohnmobile um 51,49 Prozent, von 1940 auf 2939, gestiegen. In der thüringischen Landeshauptstadt immerhin um 50,13 Prozent, in absoluten Zahlen jedoch „nur“ von 750 auf 1.126.

Die Kanzlei hat zudem die Wohnmobil-Dichte der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands analysiert. Demnach kommen in den 50 einwohnerreichsten Städten des Landes durchschnittlich rund 14,55 Wohnmobile auf 1000 zugelassene Pkw. Am höchsten ist die Wohnmobil-Dichte in Kiel (32,54), Freiburg (32,25), Lübeck (23,09), am niedrigsten in Frankfurt am Main (7,01) und Wiesbaden (7,12) und Halle an der Saale mit 7,48. Potsdam liegt mit 13,89 im Mittelfeld der 50 untersuchten Städte.

Für die Wohnmobil-Studie hat die Kanzlei nach eigenen Angaben den Fahrzeugbestand der jeweiligen Städte auf Basis der Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Stand Januar 2022 und Januar 2020 ausgewertet.

Von MAZonline